Carlos Alcaraz - Ugo Humbert: Masters 1.000 de París-Bercy: horario y dónde ver por TV el partido de tenis

Carlos Alcaraz se ha presentado en París con la misma ambición de siempre de ganar. En su debut en el Masters 1.000 de París-Bercy el alicantino no dio ninguna opción al chileno Nicolás Jarry: 5-7, 1-6. Sabiendo marcar los tiempos y sin esforzarse al máximo, el de El Palmar se llevó la victoria a las primeras de cambio.

Este es el primer torneo que disputa tras el Six Kings Slam de Arabia Saudí donde perdió ante Jannik Sinner. No podrá tener la revancha con el italiano, puesto que no compite en este torneo, ni tampoco se enfrentará ante un Medveded que ha caído eliminado a las primeras de cambio. Sin embargo, su rival en octavos, Ugo Humbert, será un hueso duro de roer.

Los precedentes entre ambos tenistas favorecen al español. Alcaraz y Humbert se han enfrentado dos veces esta temporada y en ambas ocasiones Carlos se llevó la victoria. La primera de ellas fue en los octavos de final de Wimbledon donde el alicantino cedió un set, y la última vez fue en la fase de grupos de la Copa Davis en la que Alcaraz se impuso con un doble 6-3.

Aunque en suelo parisino puede ser diferente. Ugo Humbert encadena diez victorias consecutivas ante su público. El francés se ha alzado con el trofeo en Metz y en Marsella. Pudo hacerlo también en Tokio, pero su compatriota Arthur Fils fue quien se alzó con el metal en la final.

En el Accor Arena de París, la pista más rápida del circuito, tratará de ejecutar el plan que tiene de aquí al final de temporada. "Ganar todos los torneos que quedan. Quiero ganar aquí. Semana a semana, partido a partido. Estoy muy concentrado en hacer buenos resultados aquí e intentar levantar el título", aseguró tras ganar a Nicolás Jarry.

¿Cuándo se juega el partido del Masters 1.000 de París-Bercy entre Carlos Alcaraz y Ugo Humbert?

Este choque que corresponde a la segunda ronda del Masters 1.000 de París-Bercy, el último de dicha categoría de la temporada, se disputará el jueves 31 de octubre con un horario aún sin confirmar. Cabe recordar que el primer partido ante Nicolás Jarry lo disputó a las 19:00 hora peninsular.

¿Dónde se juega el partido del Masters 1.000 de París-Bercy entre Carlos Alcaraz y Ugo Humbert?

Este partido de la segunda ronda del Masters 1.000 de París-Bercy entre el español y el francés se disputará en el Accor Arena de la ciudad de París. Este recinto acogerá todos los encuentros y tiene una capacidad para unas 14.000 personas.

¿Dónde se podrá ver el partido del Masters 1.000 de París-Bercy entre Carlos Alcaraz y Ugo Humbert?

Este encuentro de los cuartos de final entre Carlos Alcaraz y Ugo Humbert se va a poder seguir en televisión por Movistar Deportes 2 (64), canal de la plataforma Movistar Plus. También podrá verse a través de ATP Tennis TV.

Además, también se podrá seguir en directo gracias a la cobertura que realizará EL ESPAÑOL de este partido.