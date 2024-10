La nueva vida de Rafa Nadal tras su retirada: imperio empresarial, su academia y contrato con Arabia Saudí

Rafa Nadal se despide. Anunció su adiós este jueves. "Me retiro del tenis profesional. Mil gracias a todos". Su retirada deja un vacío en el tenis y las vitrinas abarrotadas. 92 trofeos, 63 corresponden a tierra batida y 22 a Grand Slams. El balear llevaba años que había dejado sentirse tenista, al menos como él lo entiende, que es compitiendo plenamente dentro de la pista.

"Han sido años difíciles, especialmente estos últimos dos. No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. En esta vida, todo tiene un principio y un final. Es el momento adecuado para poner punto final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás podría imaginar".

Se acaba así un vuelo cuyo trayecto de 23 años ha ido recolectando éxtitos hasta su aterrizaje final. Un viaje plagado de épica y desconsuelo y de muchas más alegrías (1.080 victorias) que tristezas (227 derrotas). Su últimos raquetazos serán con el equipo español de la Copa Davis el próximo mes de noviembre.

Sin duda, el ambicioso proyecto empresarial de Rafael Nadal es su academia en Manacor, un megacomplejo deportivo que en poco tiempo se ha establecido como uno de los principales referentes mundiales en la formación de tenistas. Inaugurada en octubre de 2016 junto a Roger Federer, la academia cuenta con numerosas pistas de tenis y pádel, piscinas, un hotel, restaurantes, un museo y una residencia.

Situada a pocos kilómetros de su hogar, la academia es el lugar donde Nadal entrena siempre que no está compitiendo. Toni Nadal, su tío y exentrenador, dirige un equipo de profesionales con amplia experiencia en el tenis, como Carlos Moyà y Carlos Costa. Este modelo de formación se ha expandido a lugares como Kuwait, Hong Kong, Egipto, Cancún, Sani (Grecia) y, más recientemente, Albania.

Hoteles y restaurantes

La apertura de un Nadal Sport Center en Durrës, en la costa albanesa, es la última aventura del tenista. Este complejo multideportivo incorporará la metodología de entrenamiento de la academia y contará con 12 pistas de tenis, 6 de pádel, una pista polideportiva, un gimnasio, así como una zona de bienestar y piscina.

Nadal también tiene experiencia en el sector hotelero, no solo por sus años de viajes. Hace unos años, adquirió dos hoteles de lujo en Cozumel, México, y en 2023 presentó su primera inversión hotelera en España junto a la cadena Melià: la marca ZEL. "Hace apenas seis meses dijimos que abriríamos una media de 20 establecimientos en los próximos cuatro años, y creo que superaremos ese objetivo", afirmó en junio el CEO de Melià, Gabriel Escarrer.

La mayoría de sus negocios están bajo el grupo Aspemir, el holding que gestiona sus inversiones. A través de Aspemir, Nadal posee el 33% de Mabel Capital, una sociedad que invierte en diversos sectores y que también está controlada por Abel Matutes, hijo del exministro de Exteriores durante el gobierno de José María Aznar, y el emprendedor Manuel Campos.

Con Mabel Capital, Nadal se adentró en el sector de la hostelería en 2015 con la cadena de restaurantes Tatel. En este proyecto participan también amigos de Nadal, como Pau Gasol, Cristiano Ronaldo y Enrique Iglesias. Los restaurantes Tatel están presentes en varias ciudades del mundo, incluyendo Madrid, Miami, Ibiza, Los Ángeles, Doha, Ciudad de México, Riad y Valencia. Además, recientemente lanzaron una nueva línea de restaurantes italianos bajo la marca Totó.

'Jefe' de Georgina

Mabel Capital también posee participaciones en empresas de energías renovables y en Komodo, la productora audiovisual responsable del festival Mad Cool y de series como Soy Georgina y Tamara Falcó: la Marquesa. El imperio de Nadal sigue creciendo, lo que queda evidenciado por su reciente asociación con Playtomic. El tenista ha optado por invertir en la mayor comunidad de deportes de raqueta del mundo, una aplicación líder en la reserva de pistas de tenis y pádel.

Además, Nadal firmó un acuerdo el pasado año por el que se convertía en el embajador de la Federación Saudí de Tenis. En el acuerdo figuraba también el compromiso de abrir una nueva sede de la academia que lleva su nombre, que tiene ya el globo salpicado de centros. Desde Mallorca a Estados Unidos o Kuwait. "Quiero ayudar al crecimiento del deporte e inspirar a una nueva generación de tenistas en Arabia", explicaba en su día Rafa, uno de los mejores tenistas de la historia que cuenta con otro imperio fuera de las pistas.