Carlos Alcaraz arrolla a Kecmanovic y se cita con Zverev en cuartos de final del Open de Australia

Carlos Alcaraz sigue rompiendo sus propias barreras en el Open de Australia. Tras estrenarse en los octavos de final del torneo, este lunes se hizo con el billete para los cuartos al pasar por encima del serbio Miomir Kecmanovic (6-4, 6-4 y 6-0). Su siguiente rival, para el miércoles, será el alemán Alexander Zverev. [Narración y estadísticas del partido]

Aunque el marcador final pudiera decir lo contrario, Kecmanovic no se lo puso nada fácil a Alcaraz. Sin embargo, el español está demostrando una gran capacidad para iniciar enfuchado los partidos y no soltar el acelerador en ningún momento. El serbio no tuvo una sola bola de break en el encuentro, mientras que Carlitos siempre supo cuándo y cómo hacer daño.

Sin llegar a las dos horas de juego, Alcaraz se sigue viendo fresco en Melbourne. No puede decir lo mismo Zverev, que llegará al enfrentamiento agarrotado tras más de cuatro horas de partido contra Cameron Norrie. El duelo de octavos del alemán no se resolvió hasta el tie-break del quinto y definitivo set. En el último precedente entre Carlos y Sascha, en noviembre de 2023 en las ATP Finals, la victoria fue para el germano.

Otro arranque arrollador de Alcaraz marcó desde el principio el argumento del partido. Venía descansado Carlos de su partido de tercera ronda, que se resolvió en una hora tras la retirada de su rival, el chino Chang, y quiso aprovecharlo. El español, que en la previa esperaba "otra guerra" contra Miomir, al que había ganado en Miami 2022, tomó el hacha y no lo soltó en todo el partido.

Alcaraz rompió a Kecmanovic en su segundo juego al saque del partido. El ritmo creció pronto, con Carlitos dejando lo mejor de su repertorio especialmente durante su servicio y Miomir esforzándose en equiparar fuerzas. Pero si el pupilo de Juan Carlos Ferrero -quien sigue la aventura de Alcaraz desde España- está así, es casi imposible ponerse a su altura.

El primer set acabó 6-4 con Alcaraz al servicio y el segundo tuvo el mismo final. Le costó un poco más a Alcaraz poner el 2-0 general, ya que Kecmanovic fue subiendo su nivel. El problema para el serbio es que se topó con un envalentonado Alcaraz que se mostró intratable en su servicio -llegó a sacar a 213 km/hora- y siempre le quiso llevar al límite. Hasta dos juegos en blanco seguidos se llevó Carlos con su servicio. El break llegó con el empate a tres, poniéndose a partir de ahí la manga justo donde quería el español.

Lo del último set fue otra historia. Kecmanovic ya había dado todo lo que podía dar y, sin haber recogido frutos hasta ese punto, se dejó llevar. Alcaraz le rompió sus dos primeros servicios, se puso 4-0 arriba y empezó a visualizar un plácido final de partido. Miomir luchó para no perder el set en blanco, pero ni eso le dejó un ambicioso Carlitos. Al final, 6-0 a favor del español para cerrar el partido por todo lo alto. 43 ganadores por 14 de su rival. Mensaje claro para Zverev y el resto de aspirantes al título: Alcaraz va a por todas.

