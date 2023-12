La cruda reflexión de Rafa Nadal sobre su regreso al tenis: "Espero de mí no esperar nada"

La noticia de la semana pasada y, probablemente, del mes de diciembre fue el anuncio de Rafa Nadal de su regreso a la competición en el arranque de 2024. El tenista de Manacor competirá en Brisbane, como preparación para el Abierto de Australia que será su primera fecha marcada en rojo en el calendario que afrontará en un año que puede ser el último de su carrera profesional.

Nadal ve la luz al final del túnel tras casi un año alejado de las pistas por culpa de las lesiones. Es el mayor reto al que se ha enfrentado en su vida profesional un tenista capaz de ganar 22 Grand Slam. El camino ha estado cargado de curvas que él mismo reconoce en un nuevo vídeo que ha publicado Rafa este lunes.

Desde su cuenta de Instagram, Nadal ha querido dar algunas explicaciones sobre su vuelta al circuito. La primera es que reconoce haber tenido miedo "de anunciar las cosas". También explica que espera ser capaz de darse tiempo y creer en un proceso que, paulatinamente, le devuelva a objetivos por los que ha competido durante su dilatada trayectoria.

Nadal, de nuevo ante la cámara, se sincera con varias reflexiones que dan un buen vistazo de lo que se puede esperar de cara a los próximos meses.

"Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas, porque al final es un año sin competir y es una operación de cadera. Pero lo que más preocupa no es la cadera sino todo lo demás. Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y me dé la oportunidad de poder disfrutar de la pista otra vez. Al final es mucho tiempo, con lo cual espero, lo primero, pues sentir otra vez esos nervios, esa ilusión, esos miedos, esas dudas.

Espero de mí no esperar nada, esta es la verdad. Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera. Creo que estoy en una época diferente, en una situación y en un terreno inexplorado, con lo cual uno tiene interiorizado lo que ha hecho durante toda su vida, que es exigirse el máximo.

Yo ahora mismo lo que espero es ser capaz de no hacerlo, de no exigirme el máximo. De aceptar que las cosas van a ser muy difíciles al comienzo y darme el tiempo necesario y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande, pero saber que puede haber un futuro no muy lejano en que las cosas pueden cambiar si mantengo la ilusión y el espíritu de trabajo y el físico me responde, sin ninguna duda".

