De Kuwait a Australia y con ranking protegido: así es la planificación de Rafa Nadal para su regreso

Rafa Nadal ya se encuentra preparando su regreso a las pistas. Falta cerca de un mes para volver a ver al ganador de 22 Grand Slams jugar un partido de tenis tras casi un año en el dique seco por una inoportuna lesión en el psoas ilíaco de la pierna de la izquierda.

El jugador español anunció el pasado viernes que será de la partida en el ATP 250 de Brisbane, que se disputa entre el 31 de diciembre y el 8 de enero. Una semana con la que prácticamente se dará el pistoletazo de salida a la temporada y que servirá de preparación para muchos tenistas de cara al Open de Australia, primer Grand Slam del año.

Una cita en uno de los torneos más importantes que se juegan sobre suelo oceánico y en la que muchos aprovechan para adaptarse a la pista rápida. Un paso previo casi inevitable para Nadal, que no quiere perder el tiempo antes de volver a jugar y donde irá adquiriendo ese rodaje necesario tras casi un año alejado de su profesión por los problemas físicos.

Aún así, Rafa Nadal ya se encuentra planificando a fondo su desembarco en tierras australianas. De hecho, Brisbane no será la primera parada de su calendario, pues en las próximas semanas hará escala para disputar un entrenamiento en Kuwait, que se llevará a cabo en una de las sedes que tiene su academia en el Golfo Pérsico.

Además, el español también podrá hacer uso de ese ranking protegido, una herramienta que le permitía estar presente en Brisbane y en el próximo Open de Australia, aunque para estos dos torneos ha recibido o recibirá, en el caso del Grand Slam, la invitación de la organización. Unas fechas imprescindibles en su calendario para ponerse lo más a tono posible antes de adentrarse de lleno en un 2024 cargado de emociones para él.

De Kuwait a Australia

El pasado sábado, la ATP daba a conocer la presencia de Rafa Nadal en Kuwait. El exnúmero uno del mundo se marchará hasta el país asiático para sumar minutos en las pistas. Allí tendrá un primer test serio antes de debutar en torneo oficial en 2024. Y lo hará ante un jugador de cierto nivel, pues ya tiene concertado un partido de entrenamiento frente a Arthur Fils, estrella emergente del circuito.

De hecho, el joven jugador francés se mostraba muy ilusionado por verse las caras con Rafa Nadal. "Es muy importante para mí jugar con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Haré lo mejor que pueda por él, pero tengo una gran temporada por delante, así que también haré lo mejor que pueda por mí mismo. Intentaré disfrutarlo también", espetó Arthur Fils en unas declaraciones recogidas por la ATP.

Además, Fils recalcó que es toda una sorpresa que el tenista español decidiese desplazarse hasta Kuwait para enfrentarse a él. "Me alegré mucho, me sorprendió mucho cuando me pidió que entrenara con él", recalcó. Unas palabras que demuestran lo importante que será este cara a cara entre los dos jugadores.

A priori, después de este partidillo que disputarán, Rafa Nadal regresará de nuevo a España para recuperar fuerzas y pasar tiempo con su familia antes de afrontar su gran objetivo de comienzos de año. Previsiblemente, el español viajará con cierta antelación hasta Brisbane para aclimatarse a suelo oceánico tras ese corto periodo de desconexión.

Esto hará que Brisbane vuelva a encontrarse con Rafa Nadal. El tenista balear no juega allí desde 2017, cuando cayó a manos de Milos Raonic tras sumar dos victorias previas contra jugadores de la talla de Alexander Dolgopolov o Mischa Zverev. Ahora volverá seis años después, previa invitación de la organización, para intentar dar su mejor versión.

Allí tendrá que batirse el cobre con jugadores de cierto nivel, ya que también coincide con la United Cup o el ATP de Hong Kong. Entre la lista de tenistas que acudirán hasta la ciudad australiana se encuentran Holger Rune, Grigor Dimitrov o Ben Shelton. También estará un viejo conocido de Nadal de la talla de Andy Murray, que curiosamente ha pasado por situaciones similares con las lesiones a la del español, ya que tuvo que recurrir al ranking protegido o a invitaciones.

El ranking protegido

Rafa Nadal ha recibido la wild card de la organización en Brisbane, pero podrá acceder a seguir jugando torneos de gran relevancia gracias a su ranking protegido. Esta herramienta sirve para ayudar a los tenistas que han pasado por graves lesiones a continuar con su andadura en el circuito.

Es decir, se utiliza el ranking del jugador en los tres meses previos a la lesión. Esto hace que Nadal tenga una oportunidad de oro para poder estar presente en los cuadros de torneos finales, aunque seguramente reciba gran cantidad de invitaciones debido a su gran cartel mediático.

En el caso de Nadal, que sería noveno de la ATP si se toman esos datos, podría utilizarlo hasta nueve meses después de volver al circuito o en nueve torneos. Dicha medida podría extender hasta los doce meses si la lesión supera el año, caso que no ocurre con el español.

Aún así, Nadal, poco después de dar a conocer su lesión, ya incidió en que lo más habitual será que reciba las conocidas wild cards para disputar los torneos más importantes del calendario. "Si necesito invitaciones, supongo que no habrá problemas para ello, creo que me lo he ganado", reconoció.

Sobre el papel, el Open de Australia también optará por darle una invitación. El director del torneo, Craig Tiley, ya dejó entrever que Rafa Nadal estaría en la edición de 2024, por lo que no tendrá que hacer uso del ranking protegido.

