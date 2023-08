Alcaraz, todo a Cincinnati: del regreso de Djokovic a la presión de sumar para defender su reinado

La temporada no tiene descanso para Carlos Alcaraz. El número uno del mundo cayó eliminado en los cuartos de final del Masters 1000 de Toronto, pero no hay tiempo para lamentaciones. En apenas unos días, Cincinnati le hace regresar a las pistas y lo hace con la obligación de dar su mejor versión en el torneo estadounidense.

Con la mirada puesta en defender su victoria en el US Open, 'Carlitos' tiene antes que realizar un buen papel en el Masters 1000 de Cincinnati. Allí, el actual número uno del mundo verá cómo su gran rival esta temporada, Novak Djokovic regresa al circuito y a vuelve a Estados Unidos.

El serbio, por fin, será de la partida en un torneo disputado sobre su suelo estadounidense. Los dos últimos años no ha podido acudir hasta allí debido a la restricción por las vacunas contra la Covid-19, pero finalmente se han eliminado y será uno más en el cuadro. Una seria amenaza para Alcaraz, que ve cómo puede ponerse en peligro su reinado de la ATP.

En Cincinnati, Alcaraz tendrá que dar su mejor versión para mantenerse como rey del circuito. No será tarea fácil, pero el español ha demostrado que suele rendir mejor bajo presión. Un claro ejemplo de ello fue la final de Wimbledon frente al propio Djokovic, ya que consiguió remontarle y llevarse el segundo Grand Slam de la temporada en una memorable final.

Además, el pupilo de Juan Carlos Ferrero defiende los cuartos de final en el torneo, lo que hace tenga que subir el nivel si quiere ser el número uno después del US Open. Y ni siquiera eso podría asegurárselo, pues Djokovic depende de sí mismo para arrebatárselo. Una batalla titánica por reinar que no ha comenzando, pero que será el deleite de los aficionados.

El regreso de Djokovic

Novak Djokovic decidió parar tras la derrota sufrida en Wimbledon frente a Alcaraz. El serbio acusó la enorme fatiga del Grand Slam, donde acabó claudicando frente al español y buscó coger fuerzas para afrontar el tramo final de la temporada. El de Belgrado sabe que tiene mucho camino que recorrer y lo hacía tomando un soplo de aire fresco.

'Nole' decidió no inscribirse en Toronto, haciendo que Alcaraz tuviese la oportunidad de distanciarlo en lo más alto de la ATP. Afortunadamente para él, el español caía a manos de Tommy Paul en la madrugada del sábado y nueva ventana se la abría ante sí. Depende de sí mismo, aunque tendrá que brillar al máximo.

Lo cierto es que la última vez que Djokovic viajó a Estados Unidos para disputar un torneo fue en 2020. Con la pandemia por la Covid-19 ya puesta en marcha, jugó el tramo final de ese año. Sin embargo, la llegada de las vacunas y su negativa con ellas le hizo ser apartado de la gira norteamericana.

Es decir, vuelve a EE. UU. tras dos años ausente, desde 2021, y lo hace con muchas ganas. Para ello, ha escrito una hoja de ruta eligiendo sus torneos favoritos de ella, siendo Cincinnati y el US Open los elegidos. De hecho, no se le dan nada mal, ya que el Masters 1000 lo ha ganado en dos ocasiones y en el Grand Slam ha levantado hasta tres veces el trofeo.

Djokovic se despide de la edición de Wimbledon de 2023 Reuters

Las cuentas de Alcaraz

Alcaraz saca 600 puntos a Djokovic tras su puesta en escena en Toronto. El español solo defendía la derrota de primera ronda sucedida la pasada temporada y ha conseguido aguantar hasta los cuartos de final. En ellos, Tommy Paul le apeó de la competición en tres sets, al igual que hiciese la temporada pasada.

Esto hace que tenga que subir el nivel, ya que el serbio no defiende ningún punto en Cincinnati y en el US Open al no haber podido disputarlos las dos últimas temporadas. Con esos 600 puntos, y contando que defiende 180 en el Masters 1000 y 2000 del Grand Slam, las cuentas son difíciles para él.

Como máximo, Alcaraz podría marcharse de esos dos torneos con 3000 puntos, lo que le supondría tener 10.215 en el ranking de la ATP. Sin embargo, Djokovic tendría un papel mucho más favorable ya que no le haría falta ganar los dos torneos para rebasarle.

Djokovic podría adelantarle mucho más pronto que tarde. De hecho, si gana el Masters 1000 de Cincinnati y Alcaraz no consigue un buen resultado, al sumar 1000 puntos, le superaría. También le basta con hacer final y alcanzar las semis del US Open, lo que le haría terminar la gira americana con 10.355 puntos.

Una durísima batalla por el trono de la ATP continúa con Carlos Alcaraz y Novak Djokovic enfangados. Todavía con la duda de quién terminará como primero el año, pero con la certeza de que ambos lucharán hasta caer rendidos por él.

