Irene Paredes: futbolista, madre y el seguro para España a la que la tragedia golpeó antes del Mundial

El pitido final del encuentro ante los Países Bajos sonó como una liberación: España se colaba entre las cuatro mejores del mundo. La emoción y la alegría se apoderó de todas las jugadoras de la Selección. Algunas terminaron llorando. Lágrimas de orgullo por el éxito deportivo. Lágrimas también por vivir, al fin, una alegría en un año tan sumamente complicado.

Irene Paredes lloró sobre el césped y después se desconsoló otra vez en el túnel de vestuarios. Primero lo hizo con Alexia Putellas. Nadie dentro del grupo puede entender mejor su situación. Después lo hizo con Lucía Ybarra, su máximo apoyo y compañera de vida.

Los últimos años de Irene Paredes ha sido una montaña rusa de emociones. Buenas y malas experiencias que le han servido para seguir creciendo no solo como futbolista, también como persona.

Irene Paredes llora emocionada junto a su mujer, Lucía Ybarra FIFA

El 21 de abril de 2021 la futbolista vasca anunció que iba a ser madre junta a su pareja Lucía Ybarra, jugadora profesional de Hockey Sala. Su hijo Mateo nació el 12 de septiembre de 2021. A partir de aquel día la vida de Irene Paredes cambió. Le tocaba compaginar el fútbol con la maternidad: "Quizá lo más complicado es el tema del descanso. Ahora ya no porque tenemos un niño que es muy formal y duerme muy bien. Pero es cierto que los primeros meses fueron duros, porque no duermes todo lo que tu cuerpo necesita.", afirmó la defensora en una entrevista concedida al Diario As el pasado 16 de julio.

Sin embargo, está encantada y disfruta mucho con su hijo: "El resto, como cualquier madre o padre, es organizarse y pasar tiempo con él. Educarle de la mejor manera, que pasa por la ilusión y organizarse bien. Gracias a él tengo una fuerza extra", apuntó.

Cambio de aires

En ese impás, durante el anuncio de su maternidad y el nacimiento de su hijo, Irene cambió de ciudad. Hasta entonces militaba en las filas del PSG. Era una de las figuras del conjunto parisino, siendo nombrada en el mejor once de Europa en 2017. Sin embargo, tras cinco campañas en París decidió poner de nuevo rumbo a España.

El 8 de julio de 2021 se hizo oficial su fichaje por el FC Barcelona. Llegaba al mejor club de mundo, al equipo que se había proclamado Campeón de Europa. Un título que faltaba en las vitrinas de Irene Paredes y que a punto estuvo de conseguir en su primer año como culé.

La jugadora vasca fue fundamental en el camino a una nueva final de Champions del conjunto azulgrana. Sin embargo, la suerte no les sonrió en la final. Cayeron 1-3 ante el Lyon y a Irene se le esfumó el sueño de levantar su primera orejona.

Justo un año después le llegó otra oportunidad. Después de arrasar en el campeonato doméstico, el Barça se plantó en su tercera final europea consecutiva. Esta vez llegó el premio. Pero no faltó sufrimiento. El Wolfsburgo se marchó con una ventaja de dos goles al descanso. Sin embargo, las chicas de Jonatan Giráldez remontaron de forma épica y se llevaron el título.

El 3 de junio Irene Paredes era plenamente feliz. Por fin conseguía una Champions que se le había escapado en dos ocasiones. Pero ese éxtasis desapareció por completo apenas seis días después. El 9 de junio fallecía su padre de forma repentina.

Una noticia que ocurrió justo antes de la concentración para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda que dejó hundida a la zaguera del Barcelona: "Están siendo semanas duras. Ha sido un palo terrible para la familia. Estoy intentando volver a la rutina, pero me está costando. Sé que siempre me va a faltar mi fan número uno", reconoció en una entrevista en Marca.

Vuelta a la selección

La muerte de su padre no fue lo único que borró la sonrisa de Irene Paredes en los últimos tiempos. El 23 de septiembre de 2022 estalló el caso de 'Las 15' de la selección española. Irene Paredes, quien no formaba parte de aquel grupo, pero si apoyaba a sus compañeras, fue acusada como 'la cabecilla' de la rebelión.

A partir de entonces, Irene dejó de formar parte de las convocatorias de Jorge Vilda. Hasta ese momento había sido una fija, pero dejó de contar para el seleccionador y se perdió la Eurocopa de 2022.

Siete meses después, el pasado 31 de marzo Irene Paredes volvió a una lista. Fue la última antes del Mundial para los amistosos ante Noruega y China. No se dio ninguna explicación acerca de su ausencia. De pronto todo volvió a la normalidad.

Irene Paredes, durante un encuentro del Mundial RFEF

Echando la vista atrás parece acertada la decisión de Jorge Vilda de volver a contar con Paredes. La futbolista de Legazpi está siendo una pieza fundamental para que la selección española esté cerca de conseguir su primer título mundial.

La jugadora del Barcelona ha sido titular en todos los encuentros del campeonato y ha disputado todos los minutos posibles. Destacó especialmente en los dos primeros compromisos ante Costa Rica y Zambia, pero también mostró mucha solidez en el último duelo ante los Países Bajos.

Irene Paredes se merece este Mundial. Por su calidad futbolística, por su hijo, por su compromiso con la selección y especialmente por su padre. "A veces la vida golpea duro, muy duro. Inevitablemente ésta sigue, aunque la nuestra se haya parado. No sé de qué manera, pero seguiremos hacia delante. Por tí Aita", publicó en su cuenta de Instagram.

