Daniil Medvedev vuelve a liarla en Montecarlo: manda callar al público y reniega de la tierra batida

Daniil Medvedev se ha convertido uno de los tenistas más díscolos del circuito. El ruso ha caracterizado varias polémicas en las últimas temporadas, lo que ha provocado que se haya ganado la animadversión de gran cantidad de aficionados dentro del mundo de la raqueta. El último episodio ha tenido lugar en el Masters 1000 de Montecarlo.

El jugador nacido Moscú fue el protagonista de una acción que ha dado que hablar en las tierras monegascas. Otra vez, un choque contra el público ha vuelto a ser captado por las cámaras. Una acción que ha vuelto a dejar entrever lo corto de mecha que es Medvedev, fácil de calentar como suele ocurrir habitualmente.

Todo sucedió con el servicio del tenista ruso, también apodado en el circuito como 'hombre de hielo'. Un primer saque suyo se marchó muy cerca de la línea, lo que provocó que el juez de silla bajase a revisarlo y confirmarse que la bola no la había tocado. Hasta ahí todo normal.

Sin embargo, Medvedev se mostró muy desconfiado de la decisión tomada por el juez de silla y se acercó para comprobar si efectivamente o no había entrado la bola. Esto provocó el estadillo del público y el abucheo generalizado por parte de los que estaban allí presentes. Como reacción, el exnúmero 1 del mundo lanzó un gesto reiterado de silencio a las gradas, algo que no gustó a los aficionados de la Court Rainier III.

Una escena que no es nada nueva para él. Una de las más recordadas fue su enfrentamiento con la afición en el Open de Australia en la afición de 2022. Allí también recibió una serie de abucheos que le hizo enfrentarse al público y que acabó desquiciándole en un partido que acabaría perdiendo pese a ir ganando por 2 sets.

Reniega de la tierra batida

Otra de las polémicas han sido sus declaraciones tras su victoria frente a Sonego en la primera ronda del torneo. Medvedev ha rechazado a la tierra batida y no se ha mostrado nada contento con tener que jugar este torneo, a pesar de llevarse el triunfo en su estreno.

"No me gusta la tierra batida, incluso si gano partido, prefiero las canchas duras. De todos modos, haré todo lo posible para ganar todos los partidos que dispute. Aquí necesitas jugar de manera diferente, encontrar diferentes ángulos, jugar más alto, hasta el servicio es diferente. Además, debido a que hay rebotes malos, incluso si tu oponente no saca tan fuerte, puedes tener problemas para restar", explicaba en la rueda de prensa posterior.

"Hay muchos detalles que ajustar, es un estilo diferente de tenis, insisto en que sé que es lo normal, sería anormal jugar 12 meses al año en pistas duras. Una vez más, intentaré hacerlo bien de todos modos", sentenciaba Medvedev con la mente puesta en su partido frente a Alexander Zverev.

