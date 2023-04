Lío en el Bayern tras la derrota ante el City: Mané golpeó en la cara a Sané en el vestuario

El Bayern Múnich sufrió una dolorosa derrota en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Manchester City afinó su puntería para conseguir ponerse con ventaja en la eliminatoria por 3-0. Pero el equipo bávaro todavía tiene más cosas de las que lamentarse.

Tal y como revela Bild, un desacuerdo en el terreno de juego entre Sadio Mané y Leroy Sané se prolongó hasta la llegada al vestuario tras la derrota. Allí ambos futbolistas del Bayern comenzaron a discutir y el ex del Liverpool acabó golpeando en el labio a su compañero de equipo.

El resto de futbolistas del Bayern Múnich se dieron prisa para separar a ambos y que la cosa no fuese a más. Pero, según confirma el citado diario alemán, en la cara de Leroy Sané queda la marca del golpe propinado por Sadio Mané. Mientras que desde el club germano se mantiene silencio ante lo sucedido.

[El Bayern sale en defensa de Upamecano: recibió insultas racistas tras su actuación frente al City]

Los hechos que terminaron con la pelea en el vestuario del Etihad Stadium se remontan a la segunda parte del partido entre el City y el Bayern. Mané no fue titular en el estadio de la ciudad de Mánchester, pero sí que ingresó en el terreno de juego tras el descanso.

Sadio Mané, durante el partido en el Etihad de la Champions Reuters

Después de que Mané pisase el verde, ocurrió la acción que provocó el desencuentro entre ambos. Sané recriminó al ex del Liverpool que no corriese al espacio en una jugada donde este se quedó parado esperando que le hiciese llegar el balón a los pies. Algo que no gustó nada al '10' del Bayern.

Entonces ya se pudo ver a los dos jugadores discutiendo en el campo, pero todo pareció quedarse ahí. Sin embargo, ninguno de los dos había dado el asunto por cerrado. Antes de entrar al vestuario, volvieron a enfrentarse y ya dentro de él, Mané se quejó, según Bild, de cómo se dirigía a él Sané, acabando por darle un golpe en la cara. El alemán abandonó el lugar para evitar el desastre.

Derrota en el Etihad

El Bayern Múnich tendrá que ir a por la épica en el Allianz Arena la próxima semana si quiere estar en las semifinales de la Champions. El 3-0 del Manchester City es todo un jarro de agua fría y, aparentemente, muy difícil de remontar en la vuelta que se celebra en Alemania.

El conjunto que dirige Pep Guardiola se impuso después de que Rodri Hernández abriese la lata al borde de la media hora de partido. Ya en la segunda mitad, primero Bernardo Silva y después Erling Haaland redondearon el triunfo de los skyblues sobre uno de los grandes históricos de Europa.

Sigue los temas que te interesan