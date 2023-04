Sube la tensión en el tenis por la guerra entre Rusia y Ucrania: "Éramos amigas, pero cambió de opinión"

El tenis es uno de los deportes que más de cerca está viviendo la guerra entre Rusia y Ucrania. En los últimos tiempos se han vivido diferentes episodios de enfrentamientos entre deportistas de ambas nacionalidades, y especialmente en el circuito femenino se ha instaurado una especie de debate constante que no hace más que tensar el ambiente cada día un poco más.

Una de las que encendió la mecha en Indian Wells hace unos días fue Anastasia Potapova. La rusa saltó a la cancha en uno de los partidos del torneo norteamericano con la camiseta del Spartak de Moscú, algo que levantó la polémica en todo el mundo y que hizo especular con su postura en torno a la guerra que mantiene su país contra Ucrania.

Las consecuencias no se hicieron esperar, ya que en el Miami Open se enfrentaron Potapova y Marta Kostyuk. La rusa y la ucraniana se vieron las caras en la segunda ronda de este Masters 1.000 y dejaron una imagen que dio la vuelta al mundo al término del partido.

La rusa se llevó la victoria de manera contundente en apenas dos sets y al término de partido la ucraniana Kostyuk le negó el saludo a Potapova. Marta se marchó directamente hacia la zona de banquillos, dejando ver que estaba visiblemente molesta después del gesto que había realizado Potapova unos días antes con la exhibición de la camiseta del Spartak de Moscú.

Potapova contesta

Ahora la jugadora rusa ha salido a ofrecer su versión. En una charla con el portal web Championat le preguntaron sobre el conflicto entre ellas dos, y dejó claro que había un nuevo escenario en la relación entre ambas: "Éramos bastante amigas, todas nos llevábamos muy bien con Marta, pero desafortunadamente esta persona decidió cambiar de opinión, pero no solo conmigo".

Para Potapova, la actitud de la tenista ucraniana no tiene motivo de ser y así lo dejó claro en su exposición: "Fue algo sin ninguna razón, pero no me corresponde a mí juzgarla, es su elección y la respeto, nada más. Si así es más fácil para ella, entonces la acepto, no me supone ni frío ni calor", dijo la rusa, mostrando indiferencia al respecto.

Anastasia aprovechó esta entrevista para lanzar un mensaje contrario a la guerra, algo que algunas de sus compañeras no se terminan de creer por sus gestos en algunos momentos: "He expresado repetidamente mi opinión sobre todo lo que sucede, estoy en contra de la guerra como cualquier persona razonable", alegó en su defensa.

Por otra parte, el hecho de enfrentarse a tenistas ucranianas no le influye a la hora de afrontar los partidos: "No me afecta en absoluto, nunca me ha pasado en la pista ningún capítulo donde no haya respetado a mi oponente, siempre trato con un gran respeto a mis rivales, nunca tuve un conflicto o disputa con nadie dentro de la cancha".

