Martín Landaluce ya es una realidad: el 'nuevo' Alcaraz logra su primera victoria profesional

El tenis español tiene mucho que decir en el futuro. Pese a que Rafa Nadal sigue en activo y la pasada temporada demostró estar todavía a un nivel impresionante, más pronto que tarde tendrá que dejar paso a una nueva generación que viene pisando fuerte. No es Carlos Alcaraz, el actual número 1 del mundo, el único joven que parece llamado a tener una gran carrera, sino que hay otros jugadores todavía más imberbes que están demostrando cosas.

Uno de ellos es Martín Landaluce, que con apenas 17 años y después de una magnífica trayectoria en las categorías inferiores ahora está comenzando a labrarse un nombre entre los mayores. De hecho, el tenista madrileño acaba de conseguir su primera victoria como profesional y, por lo tanto, también sumará sus primeros puntos ATP que le harán aparecer en el ranking la próxima semana.

Esta hazaña llegó en un torneo Futures que se disputa en Manacor. Landaluce se enfrentó en la primera ronda al francés Pablo Trochu y consiguió una brillante victoria que le permite inaugurar su casillero como profesional. Se deshizo del galo por un doble 6-1, por la vía rápida y con una contundencia que viene a demostrar el buen trabajo que lleva haciendo desde hace tiempo en las categorías inferiores.

Gracias a este triunfo, Landaluce, con apenas 17 años, sumará su primer punto ATP. Es una doble gran noticia para él, porque además aparecerá por primera vez la semana que viene, una vez que esté actualizado, en el ranking ATP.

El tenista madrileño, que obtuvo una invitación para disputar este torneo que organiza la Rafa Nadal Academy, a la que él pertenece, se metió en la segunda ronda y se medirá al holandés Max Houkes para tratar de seguir haciendo más grande su recién estrenado palmarés de triunfos como profesional.

Ya había debutado

No es la primera vez que Martín Landaluce disputa un torneo del circuito profesional, aunque hasta el momento no había podido conseguir ningún buen resultado. Ya llegó a jugar en el Challenger de Alicante, torneo en el que no pudo correr la misma suerte que ahora porque perdió en su debut contra el belga Michael Geerts en dos sets.

Poco más tarde, pudo estar presente en el ATP 250 de Gijón, en el que también se tuvo que despedir en primera ronda. En aquella ocasión, su verdugo fue el estadounidense Tommy Paul, que se acaba de meter en las semifinales del Abierto de Australia en las que se medirá contra Novak Djokovic.

En una entrevista reciente con EL ESPAÑOL, su entrenador Óscar Burrieza ya apuntó que pronto Martín Landaluce tendría que elegir entre dedicarse de manera profesional al tenis o, por el contrario, seguir estudiando. Aunque no ha dejado los estudios de lado, el madrileño ya ha comenzado a demostrar que también con los profesionales es capaz de ganar, así que se atisba una carrera más que prometedora para él.

