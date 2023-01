Tiafoe, el tenista que rompe con los cánones de la vestimenta tras Agassi, Serena Williams o Nadal

Esta nueva edición del Open de Australia ha comenzado con fuerza y con sorpresas. La eliminación de Rafa Nadal en segunda ronda frente a McDonald es la gran noticia del torneo y ha privado al público de una batalla entre el español y el serbio Novak Djokovic en una supuesta final. Tendrá que esperar.

También ha hecho presencia el extremo calor que azota a Melbourne a estas alturas del año, aunque eso era de esperar. A quién nadie tenía en cuenta en sus quinielas era a Frances Tiafoe, el estadounidense ha dejado una de las imágenes del Grand Slam gracias a su peculiar vestimenta y ha logrado sorprender cuando parecía casi todo visto.

El tenista y su peculiar look ha dado la vuelta al mundo. Ataviado con una camiseta sin mangas al más puro estilo Rafa Nadal en sus años mozos y un pantalón de minúsculas dimensiones hay que acompañarlo todo junto a una gama de colores muy llamativas con diseños abstractos. Una combinación inigualable.

Tiafoe devuelve un revés. REUTERS

Un look que recuerda a algunos de los más icónicos de la historia. Tiene ese aroma a grandes rompedores en cuestiones estéticas, como lo fueron Andre Agassi, Serena Williams o el propio Rafa Nadal. Todos ellos protagonistas por su excelso juego, pero también por su atrevida vestimenta dentro de la pista.

Frances Tiafoe parece haber entrado en esa lista gracias a sus diseños junto a Nike en este comienzo de 2023. Una puesta en escena que sin duda ha llamado la atención de todos y que le convierte en casi un ídolo en cuanto a moda se refiere al romper de nuevo con los cánones del tenis como ya hiciesen otros en épocas previas.

Agassi y Serena Williams

Hablar de Andre Agassi es hacerlo de una de las mayores leyendas del mundo del tenis. Número 1 durante varias y largas épocas junto a un palmarés excelso, donde destaca ese Golden Slam, es decir, un jugador de muchos quilates. Al igual que su vestimenta en las pistas, donde rompió con gran parte de los esquemas presentes en los años 80 y 90.

Agassi se convirtió en un icono de la moda, en un tenista que cada que saltaba a jugar un partido lo revolucionaba por su aspecto. El estadounidense se convirtió en uno de los abanderados del estilo en el circuito. Famosas son sus pelucas, sus pantalones cortos vaqueros, sus pendientes, sus gafas Oakley o sus mallas fluorescentes.

Agassi con vaqueros y peluca. REUTERS

Es decir, Agassi era un auténtico espectáculo, tanto para ganar como para vestir. Además, introduje peinados como el mullet combinándolos con cintas para el pelo estridentes. Tal fue su impacto, que Nike le hizo partícipe de una estrategia rompedora.

La marca de ropa deportiva le forzó a vestir pantalones cortos vaqueros para jugar al tenis, algo prácticamente impensable. "En ese momento el tenis era todo igual y aburrido. Él tenía un estilo de juego diferente. No había ido a clubs de campo ni había vestido de blanco toda su vida y pensé: 'Vaya eso es lo contrario al tenis'", explica el diseñador de zapatillas Tinker Hatfield.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andre Agassi (@agassi)

Aquello provocó que Agassi saltase a las pistas con un atuendo nunca visto anteriormente. Shorts vaqueros, peluca y por debajo unas mallas de color rosa o amarillo fluorescente. Por algo fue uno de los pioneros en romper el elegante código de vestimenta que imperaba en el tenis. Una tendencia que fue aprovechada para renovar el estilismo del deporte de la raqueta, ya que le dotó un estilo irreverente y fue "una ola" que sigue perdurando como asegura Hatfield.

Si se habla de Agassi, tampoco hay que olvidarse de Serena Williams. La ganadora de 23 Grand Slam ha utilizado su vestimenta para dotarla casi de altavoces, mostrándose rompedora en gran cantidad de ocasiones. Siendo prácticamente la más dominadora de su época, la pequeña de las Williams lo aprovechó también con sus trajes.

Serena Williams, en un partido del Open de Australia 2021 Reuters

Su elección de colores, la apuesta por los monos o sus reivindicaciones han sido algunos de los elementos que más han destacado en la carrera como una de las principales rompedoras de los cánones de vestimenta dentro del mundo del tenis. Arriesgados looks que no le han importado si triunfan o no a Serena, que solo ha dedicado a lucir lo que a ella le gustaba.

Por poner varios ejemplos, la pequeña de las Williams se ha presentado en las pistas de los torneos con equipaciones futbolísticas, como fue el caso del Mundial 2002 con la de Camerún, con estampados animales, como lo fue con el de leopardo rosa, o casi caracterizada, ya que rindió tributo a las amazonas durante el US Open de 2004.

Además, las combinaciones de colores como el naranja y el rosa o el rojo con el rosa también han estado presentes, dando lugar a la creación de un estilo único. Y aún estando embarazada decidió apostar por monos como principal atuendo, sin importarle lo más mínimo el escrutinio público.

Serena Williams, en el US Open. Foto: usopen.org

Dos verdaderos iconos de la vestimenta dentro del tenis que rompieron con los esquemas al igual que ha hecho Tiafoe en este Open de Australia y que le hacen llegar a compararse con ellos.

El caso Rafa Nadal

Si hay un caso singular dentro del tenis es Rafa Nadal. El español creó una peculiar moda a través de las camisetas sin mangas, lo que hizo ser el referente absoluto en este estilo durante gran parte de su carrera como profesional. Aunque ahora parecen destinadas únicamente a sus entrenamientos, dio lugar a una tendencia.

Algo que puede provocar Tiafoe con su colorida y abstracta presencia en Melbourne. Sin embargo, la de Nadal no se queda únicamente ahí. El manacorense también puso de moda la ropa altamente ajustada, destacando los pantalones. Una función para que vaya todo enormemente entallado y en el caso de la prenda inferior, al ser corto no interfiera o moleste durante los partidos.

Rafa Nadal, entrenando en Melbourne EFE

Además, a eso hay que sumarle el uso de tonalidades vivas. Si algo destaca en la ropa de Rafa Nadal es lo llamativa que es, pues utiliza colores claritos en sus diferentes versiones y rara vez apuesta por el negro o el azul marino. Los verdes, amarillos o el naranja han sido alguno de sus preferidos estéticamente.

