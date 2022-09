Alcaraz barre a Brooksby: sigue sin perder un set en el US Open y ya está en octavos de final

US OPEN

Cada paso que da Carlos Alcaraz en este US Open es firme. La Arthur Ashe disfruta de cada encuentro del español. Este sábado la víctima fue Jenson Brooksby. Aunque jugaba ante su público, los norteamericanos están subiéndose a la ola de ilusión que ha creado el de El Palmar en este 2022. El tenista murciano consiguió un nuevo triunfo en tres sets (6-3, 6-3, 6-3), no ha perdido ninguno aún, y se citará en los octavos de final con el ganador del Marin Cilic - Daniel Evans. [Narración y estadísticas: Alcaraz 3-0 Brooksby]

Tras un primer set en el que se mostró a la altura de sus dos primeros partidos en el abierto estadounidense, demostró que todavía tenía más en el segundo. Alcaraz consiguió un break nada más empezarlo, pero Brooksby reaccionó para igualarlo. Poco le duró la alegría tras la rotura de servicio del español en el siguiente juego. Finiquió el parcial con aprovechando la segunda bola de set al resto en el noveno juego. A pesar de lo visto, al número cuatro del mundo le tocaría sufrir.

Brooksby animó al público de la Arthur Ashe con tres juegos seguidos y dos roturas de servicio a Alcaraz. Pareció una prueba del propio español para verse contra las cuerdas. El murciano elevó otra vez su nivel y se llevó los seis juegos siguientes para cerrar el partido. El pupilo de Juan Carlos Ferrero logró su victoria número 47, superando de forma definitiva a Stefanos Tsitsipas como el jugador con más triunfos en el 2022. Así se resume el estado de forma del candidato al título.

¡Va subido en moto! 🛵💨💨@carlosalcaraz 🇪🇸 firma seis juegos consecutivos para cerrar el partido y meterse en octavos de final del #USOpen #USOpenEurosport pic.twitter.com/jOr1pLF4r5 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 3, 2022

No es el único registro que consiguió tras este partido Alcaraz. Con su pase a octavos de final del US Open 2022, ha conseguido convertirse en el jugador más joven de todo el siglo XXI que alcanza dicha ronda en el Grand Slam neoyorquino. De hecho, nadie tan joven había conseguido esto desde que Pete Sampras lo hiciera tanto en la edición de 1989 como en la de 1990. Otro tenista joven como Brooksby, 22 años, no pudo con el vendaval 'Carlitos'.

En dos horas y 11 minutos está más cerca de la ronda con la que sorprendió al mundo el año pasado en este mismo evento: los cuartos de final. Allí solo los problemas físicos le apearon de poder pelear con Felix Auger-Aliassime. Pero este Alcaraz es otro. Los estadounidenses, tan dados al espectáculo y al consumo de highlights, han encontrado al jugador perfecto con 'Charly'. Aunque este sábado jugaba un compatriota, no se notó ese apoyo mayoritario hacia Brooksby.

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Jenson Brooksby. REUTERS

El número cuatro del ránking de la ATP y tercer cabeza de serie del Abierto hizo gala de esa condición para redondear su primera semana en Nueva York. La agresividad, intensidad y acierto de Alcaraz se reflejaron perfectamente en los 46 golpes ganadores que consiguió en el enfrentamiento frente a los solo 10 de su contrincante. Alcaraz solo tuvo un momento de duda en el partido cuando en el tercer set perdió dos veces seguidas el servicio y su rival se puso 0-3 con saque a su favor.

Este bajón sirvió para demostrar a sus grandes oponentes que esperan en las próximas rondas que aunque esté por debajo en el marcador, en ningún momento se le puede dar por muerto. Sin dar el set por perdido, Alcaraz devolvió el primer break y, con un fabuloso resto ganador, igualó el partido 3-3. Ya con la inercia a su favor y con un Brooksby tocado por la ventaja desperdiciada, Alcaraz remató con los gritos de "¡vamos, vamos!" resonando en Nueva York.

