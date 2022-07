Carlos Alcaraz sigue ascendiendo hasta el nº4 del mundo: ¿cuántos españoles lo han logrado?

Carlos Alcaraz es el nuevo número 4 del mundo. El tenista español aparece este lunes en ese puesto del ranking de la ATP después de lograr meterse en la final del Torneo de Umag, en Croacia. Con tan solo 19 años, el murciano ya es considerado como el futuro gran dominador del tenis.

Antes que él, otros siete tenistas españoles lograron, como mínimo, ser cuartos en la clasificación del circuito masculino. Carlos Alcaraz es el octavo, siguiendo así la estela de Sergi Bruguera, Manuel Orantes, Àlex Corretja, Carlos Moyà, Juan Carlos Ferrero, David Ferrer y, por supuesto, Rafael Nadal.

De estos siete magníficos, no todos llegaron hasta lo más alto del ranking. David Ferrer y Sergi Bruguera se quedaron en la tercera posición de la ATP. Àlex Corretja y Manuel Orantes llegaron hasta el segundo puesto. Y hasta tres españoles se convirtieron en los números 1 del mundo: Carlos Moyà, Juan Carlos Ferrero y Rafa Nadal.

Ahora está por ver a qué grupo de estos se une Carlos Alcaraz. Por el momento, todo apunta a que acabará siendo número 1 de la ATP. De hecho, tiene muy a tiro seguir ascendiendo en el ranking porque apenas defiende puntos en la última etapa de la temporada. Esto es un gran punto a su favor.

¿Qué falta?

Por el momento, a partir del lunes, Carlos Alcaraz será el nuevo número 4 del mundo. Por delante de él tan solo tres tenistas: el ruso Daniil Medvedev, el alemán Alexander Zverez y Rafa Nadal. Si se atiende a los puntos conseguidos tan solo en este año 2022, el murciano es segundo, tan solo por detrás de su compatriota, el ganador de 22 títulos del Grand Slam.

Carlos Alcaraz, en el Torneo de Umag 2022 EFE

41 victorias y seis derrotas. Ese es su balance en 2022. Con, además, cuatro títulos conquistados: el Masters 1000 de Miami, el Mutua Madrid Open, el ATP 500 de Río de Janeiro y el Trofeo Conde de Godó. Tal vez el único 'pero' que se le puede poner a su trayectoria es que todavía no ha hecho algo importante en un Grand Slam.

Las miradas están puestas ahora en el US Open. Sobre qué le falta para apuntarse su primer major ha hablado: "Creo que lo más importante a la hora de afrontar un Grand Slam es el aspecto mental. Tienes que estar mentalmente preparado para afrontar cuatro o cinco horas de partido. Los partidos que he perdido en los Grand Slam han sido porque no estaba en mi mejor momento desde ese punto de vista. Tengo que mejorar para manejar ese aspecto, la presión y los nervios".

Su objetivo lo tiene clarísimo: llegar a lo más alto del ranking de la ATP. Solo tiene 19 años y parece que el futuro es suyo. Por el momento, meterse en la final del Torneo de Umag le ha asegurado el cuarto puesto de la clasificación mundial gracias a sus 5.035 puntos confirmados, suficientes para adelantar al griego Stefanos Tsitsipas. Este Carlos Alcaraz suma y sigue... y no para en su ascenso.

