Carlos Alcaraz hace autocrítica: qué le falta para ganar un Grand Slam

Carlos Alcaraz estrena su condición de número 5 del mundo este jueves contra el eslovaco Norbert Gombos en los octavos de final del torneo ATP 250 de Umag (Croacia). El tenista español regresa al escenario en el que el año pasado ganó su primer título como profesional y se enfrenta a la primera defensa de su carrera.

Se mide a Gombos, quien batió en tres mangas al argentino Federico Delbonis por 6-4, 5-6 y 6-4 para citarse por primera vez en el circuito ATP con Alcaraz. Carlos llega a Umag tras perder el domingo pasado ante el italiano Lorenzo Musetti en la final del torneo de Hamburgo (Alemania), pese a lo que esta semana ha ascendido a su mejor posición en el ránking de la ATP.

Antes de arrancar el torneo en tierras croatas, Alcaraz atendió a los medios de comunicación paraa valor cómo llega a la competición: "Estoy bien, me he recuperado ya del torneo de Hamburgo y estoy preparado para dar lo mejro aquí en Umag, un torneo al que le tengo mucho cariño. Me gusta venir aquí, hay un gran ambiente y también puedo sacar un rato para divertirme, hace dos días probé con la moto de agua".

Sobre haber llegado al Top 5 de la ATP, Carlos Alcaraz admitió que pone el foco en el número 1 y que su último hito le acerca más todavía a ello: "Estar en el Top-5 lo considero como una etapa. Para mí significa que aún tengo cuatro jugadores por delante para lograr mi objetivo, que es llegar a ser el número uno de la clasificación. Y tengo que seguir trabajando para llegar a ello".

Otro de los mensajes más destacados que dejó fue al hacer autocrítica sobre sus fallos en los últimos Grand Slam (Roland Garros y Wimbledon). Cree que sus errores han llegado desde el plano mental: "Creo que lo más importante a la hora de afrontar un Grand Slam es el aspecto mental. Tienes que estar mentalmente preparado para afrontar cuatro o cinco horas de partido. Los partidos que he perdido en los Grand Slam ha sido porque no estaba en mi mejor momento desde ese punto de vista. Tengo que mejorar para manejar ese aspecto, la presión y los nervios".

Sinner, en el horizonte

En Umag podría tener una final soñada contra el italiano Jannik Sinner, segundo cabeza de serie y su verdugo en la pasada edición de Wimbledon. Sinner, de momento, ya está en cuartos tras imponerse este miércoles en dos sets a otros español, Jaume Munar.

Alcaraz reveló sus planes tras Umag, que no son otros que empezar a preparar la gira norteamericana de pista dura. Los Masters 1.000 de Canadá y Cincinnati serán sus retos previos al US Open. A sus 19 años, Alcaraz está en el proceso de ganar su primer Grand Slam y no quiere dejar pasar la oportunidad de lograrlo en 2022. Catapultarse hasta el número 1 del ranking ATP sería el siguiente paso lógico.

