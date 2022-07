Xavi Hernández: "El Real Madrid es un gran reto, pero el objetivo principal es ganar títulos"

Xavi Hernández ya dijo en la previa del partido ante el New York Red Bulls que estaba contento con la pretemporada. Después de que el Fútbol Club Barcelona consiguiera su última victoria por Estados Unidos, el técnico culé incidió en que está satisfecho con la gira de verano.

Conclusiones de la gira

"Estoy muy contento de la gira. Hemos trabajado muy bien físicamente. Hemos penetrado muy bien. Hemos perdido alguno por calor, pero hemos estado bien. Ha sido un partido muy exigente y nos hemos encontrado diferentes escenarios en partidos diferentes. Con marcaje individual. Estoy contento, tenemos dos semanas todavía para entrenar, prepararnos y a competir bien. Es un problema para el entrenador".

¿Se queda Frenkie de Jong?

"No sé. Ya lo veremos, aún queda tiempo. Falta mercado hasta el 31 de agosto y pueden pasar muchísimas cosas. Todos forman parte del equipo. También Nico como central. Nico hoy ha jugado ahí y no es ninguna señal. Yo no envío señales, yo hablo con los jugadores y les digo las cosas claras".

Competencia en el plantel

"La mayoría ya saben si contamos con ellos. Siempre hay algún jugador que ya veremos qué pasa. El año pasado tuvimos muchas dificultades y no teníamos esta plantilla. La competencia nos hará mejores a todos".

Lewandowski no se ha estrenado

"Ya han entrado en los entrenamientos. Ayer entraban y hoy no. Es la novedad. Es normal que tenga un punto de frustración porque tiene la necesidad de gustar. Pasó con Luis Suárez. Le pasó a Ferran. Va a marcar goles. No solo son los goles. También los puntas tienen que presionar".

Ousmane Dembélé

"No sé qué más decir de él. Me gusta como futbolista. No veo muchos como él. Si encima tiene gol, fantástico. Creo que fue el mejor asistente de La Liga desde que vinimos. Si encima aporta gol, imagínate del tipo de jugador que hablamos".

Parte positiva de la gira

"Esta sería la parte positiva. La afición, la gente, que sigue reconociendo al Barça. Lo negativo de la gira, el calor de Dallas y Las Vegas, que nos hizo anular dos entrenamientos. En general, muy positiva la gira".

Robert Lewandowski

"Hay que seguir y mantener la confianza. Tengo mucha confianza en él. Es un amistoso y no me preocupa".

Exceso de jugadores

"Sí, espero que haya salidas. He sido muy claro. Me alegro mucho por Óscar (Mingueza). Le deseo lo mejor".

Más fichajes

"No lo sé. Todo depende de cómo encajemos el fair-play. Es un tema económico y dependeremos de esto. Cuantos más, mejor".

Pareja de centrales titular

"Lo que busco para los centrales es la buena salida de balón. El central tiene que dividir. Los dos lo hacen bien. Araujo creo que puede ser una muy buena opción para el lateral".

Optimista

"Quizás los jugadores, el deseo que veo en los entrenamientos".

Lista final para la 2022/2023

"Si no lo tengo al 99%, está por ahí. Tengo alguna duda a nivel económico. Pero sí, la gran mayoría lo tengo claro. Lo saben la mayoría. Hablaremos con los que hemos decidido. Se van viendo las cosas en el campo. Tenemos que decidir en estas dos semanas".

Dificultades

"El partido ha sido intenso. Al final han hecho marcaje al hombre. O dividir, o driblar o buscar al '9'. No había superioridad numérica. Ha sido un partido caótico en varias ocasiones. No es lo que buscamos, pero el partido lo ha requerido. Creo que hemos perdonado mucho. Creo que hemos sido mejores, lógicamente, porque tenemos mejor equipo. No era un partido para interiores, sino para finalizar rápido, hacer el 2-0 y fin del partido".

Sin despedida al público

"Ha habido caos al final y nos tuvimos con marchar. Vivimos de la gente. Les exigimos a los futbolistas que se despidan de la gente. En cuanto a la exigencia, es un gran reto. Yo sabía de este desafío".

El Real Madrid, ¿el reto?

"El Real Madrid es un gran reto. El objetivo principal es ganar títulos, lo tengo clarísimo".

Raphinha

"Lo conocemos desde hace años. Es un futbolista que me gusta muchísimo. El hambre que tiene, cómo encara, cómo se asocia. Nos va a ayudar muchísimo. Creo que es un fichaje espectacular. Para esta temporada y para las próximas".

Pelear Liga y Champions

"Lo vamos a ver. Es el objetivo, pero eso lo dirá el tiempo. Intentaremos ser competitivos en todos los partidos".

Confianza en Dembélé

"Tiene confianza. Yo creo mucho en él. Puede marcar la diferencia y la hace".

