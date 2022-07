Carlos Alcaraz se consolida entre los grandes: por qué es el favorito a acabar 2022 siendo el nº 1 de la ATP

Desde Rafa Nadal no hay un tenista que haya alcanzado el Top 5 de la ATP siendo tan joven como Carlos Alcaraz (El Palmar, 2003). El pupilo de Juan Carlos Ferrero ha subido a costa de Casper Ruud y tras alcanzar la final de Hamburgo. Rebasados todos los objetivos que se ponía a comienzos de año, el español tiene licencia para soñar con todo en el último tercio de la temporada.

La del torneo que se celebró en Alemania la pasada semana es la primera final que Alcaraz pierde. Cinco títulos ha ganado como profesional, cuatro de ellos en 2022. Todo empezó en Umag, donde a partir del miércoles tendrá su primera defensa de un trofeo. Cuando marche de Croacia y empiece la gira norteamericana volverá a tener todo el terreno por conquistar.

Lo que solo unos pocos valientes se atrevían a decir varios meses atrás es ya una opción real: "Es muy, muy posible que Alcaraz termine este año como el número 1 del mundo", decía el extenista Jim Courier durante la final del Mutua Madrid Open que ganó Carlos. Su ascenso ha seguido desde entonces y lo de ser el mejor de todos -al menos según el ranking- está en su horizonte.

Carlos Alcaraz, en el ATP 500 de Hamburgo Reuters

El calendario de Alcaraz está marcado por los tres Masters 1.000 que quedan (Montreal, Cincinnati y París-Bercy) y el Grand Slam restante (el US Open). Todo pista dura, en la que sus condiciones físicas le hacen más dominante frente al resto. Ya se jugó Indian Wells, que el año pasado se disputó a finales de año y por ende todos perderán esos puntos; para Carlos serán solo 25 menos.

Entre lo que defiende y puede ganar, aspira a sumar un total de 4.525 -defiende 475-. Hacer el pleno es prácticamente imposible para cualquiera, pero no le hará falta mirar tan alto para meterse de verdad en la pelea por ser el número 1. Ser el 'nuevo' de la clase le coloca en una considerable ventaja respecto a la mayoría de los aspirantes al trono que pertenece al ruso Daniil Medvedev (7.775 puntos).

Medvedev, Zverev, Tsitsipas...

El actual líder, sin ir más lejos, defiende casi 4.000 puntos solo en esos cuatro torneos, por lo que le será muy complicado sumar. Ganó el último US Open y el último Masters de Montreal. Vistas sus circunstancias y lo que está siendo su 2022 -sigue sin ganar un título-, su caída en puntos puede ser dramática.

El segundo que más tiene por defender es el actual segundo del ránking: Alexander Zverev (6.850 puntos). El alemán, a menos de 1.000 puntos de Medvedev, sería un serio contrincante de no ser por la grave lesión que sufrió en Roland Garros durante su partido contra Nadal. Por ahora no confirma si jugará el US Open y de no hacerlo ahí ni antes dirá adiós a 1.720 puntos. Tendrá que defender otros 360 en noviembre en París.

Carlos Alcaraz saluda a Tsitsipas tras ganar en el US Open Reuters

Al que está a punto de adelantar Alcaraz es Stefanos Tsitsipas (4º en el ranking, 5.045 puntos), habiéndolo hecho ya de haber ganado en Hamburgo. El griego tendrá que defender 855 puntos en las grandes citas que quedan. Tiene margen para crecer, pero su rendimiento está siendo inferior al de un Alcaraz con el que perdió en dieciseisavos del último US Open. Ese día Carlos se presentó al mundo y desde entonces ha vuelto a ganar dos veces más a Tsitsipas.

Un pulso con Nadal

Con Novak Djokovic al margen mientras siga vetado en Estados Unidos, ya que perderá 1.200 puntos del último US Open y seguirá cayendo más abajo del puesto 7 del ránking, el gran rival de Alcaraz es su mayor referente: Rafa Nadal. El manacorí hace tiempo que dejó de tener el número 1 entre sus objetivos, pero se da el caso de que también puede conseguirlo antes de acabar el año.

[El calendario de Rafa Nadal hasta finalizar 2022: los plazos de su lesión y las fechas señaladas]

Nadal lidera la Race y Alcaraz es segundo, quedando claro que son por ahora los mejores del año. Y son los que menos tienen que defender en lo que queda, ya que Rafa directamente no jugó ninguno de los cuatro últimos Masters 1.000 -sumando Indian Wells- y el US Open de 2021 por la lesión de su pie izquierdo.

Si Nadal (3º, 6.165 puntos) solo puede sumar y está más cerca de Medvedev que Alcaraz, lo lógico sería ponerle como favorito. No lo es porque su estado físico es una incógnita. Se retiró de Wimbledon con una lesión abdominal -de la que se espera que se recupere bien- y sigue pendiente de su pie 'maldito'.

El abrazo de Rafa Nadal tras caer ante Carlos Alcaraz. REUTERS

Un Nadal sano y un Alcaraz en forma podrían regalar al tenis un pulso espectacular para cerrar el año. La brecha se ha ido acortando entre el que tiene 36 años y el de 19. Solo 1.270 puntos si se mira al ránking. Por ello puede haber una batalla española, aunque la ambición de Rafa sea principalmente ganar su 23 Grand Slam. Carlos espera otro aún más especial, el primero de su lista.

Puntos actuales Montreal 2021 Cincinnati 2021 US Open 2021 París-Bercy 2021 Puntos a defender MEDVEDEV 7.775 1.000 360 2.000 600 3.960 ZVEREV 6.850 - 1.000 720 360 2.080 NADAL 6.165 - - - - 0 TSITSIPAS 5.045 360 360 90 45 855 ALCARAZ 4.895 - 25 360 90 475 DJOKOVIC* 4.770 - - 1.200 1.000 2.200

*Djokovic es actualmente el 7º del ranking ATP

Carlos Alcaraz ha superado sus propias barreras y se ha consolidado entre los grandes. Para este 2021 se ponían él y su equipo llegar al Top 15. En tres meses lo logró y nada más empezar abril ganó su primer Masters 1.000, el de Miami. Antes, en febrero, ganó el ATP 500 de Río. El Godó y el Mutua Madrid Open rematan su palmarés en lo que va de 2022. Si llega un quinto, igualará el récord de precocidad de Nadal con más títulos en un año natural.

De empezar el año como 32 a luchar por el número 1. Nadie duda ya de que Alcaraz es una de las mejores raquetas y así lo seguirá siendo durante años. La Next Gen que venía a jubilar al Big Three se ha visto arrollada por un chaval de El Palmar, quien puede acabar 2022 reinando sobre todos.

