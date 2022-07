Alcaraz - Otte, en directo | Wimbledon tercera ronda, tenis en vivo

Carlos Alcaraz, que venció este miércoles al neerlandés Tallon Griekspoor, debutó en la pista 1, la segunda en importancia del torneo, contra Jan-Lennard Struff, y pasó a la 2 para medirse a Griekspoor en segunda ronda. En este tercer encuentro la organización de Wimbledon ha vuelto a programar su duelo en la pista 1.

El murciano, en la rueda de prensa posterior, mostró su deseo de jugar en la central algún día, pero reconoció que por el momento hay tenistas de más nombre que merecen jugar en ella.

El partido de Alcaraz se jugará en tercer turno, después del duelo entre la británica Heather Watson y la eslovena Kaja Juvan y el de la alemana Angelique Kerber y la belga Elise Mertens.

El murciano explicó que en su día libre estuvo jugando al golf y que le gustaría poder ver la ciudad y los lugares más importantes de Londres. Además, el español habló de su relación con las redes sociales y sobre cómo utiliza Twitter para conectar con sus fans.

"Me gusta tener relación con los fans, con la gente que me anima. Intento interactuar con ellos. Ellos me animan, así que un apoyo para ello es que les anime a hacerlo. Soy una persona cercana. Intento transmitir cercanía".

El encuentro puede verse en televisión a través del canal #Vamos en Movistar+ y la hora de comienzo ha sido a las 18:00, cuando ha acabado el duelo entre Angelique Kerber y Elise Mertens. Además puede seguirse a través de la cobertura en directo de EL ESPAÑOL.

Sigue en vivo cómo va el partido de tenis de Wimbledon 2022 entre Alcaraz - Otte.