Djokovic y su veto en el US Open por no estar vacunado: "No encuentro una lógica científica"

La polémica por la no vacunación contra la Covid-19 va a acompañar a Novak Djokovic durante todo este 2022. Su participación en el US Open, el cuarto Grand Slam de la temporada, está en seria duda. Una situación que podría resucitar lo ya vivido a principios de curso con la enorme polémica que se generó en torno a su participación en el Open de Australia. El tenista serbio ha hablado en su país sobre esta cuestión y defiende que no encuentra "una lógica científica".

Sobre todo, porque Tennys Sandgren, uno de los pocos jugadores no vacunados del circuito que, al estar en suelo patrio, sí podrá disputar el torneo neoyorquino. El estadounidense ha defendido a Djokovic públicamente expresando su "vergüenza" porque la USTA (la asociación de tenis de EEUU y organizadora del torneo) "no luche por una exención para Novak". "¿Puedo jugar pero él no? Ridículo", expresaba en su cuenta de Twitter.

Ahora mismo, cualquier persona no vacunada no puede entrar a los Estados Unidos. "He oído que algunas personas se salieron con la suya y que pudieron acceder, gente que no es famosa, pero ni tan siquiera me plantearía ir allí si no está permitido", expresa un Djokovic. Si no le dejan participar en el US Open, "no es el fin del mundo". En cualquier caso, deja claro que está "totalmente centrado en Wimbledon" con el objetivo de revalidar el título en el que podría ser su último Grand Slam de la temporada.

"Si me dicen que no puedo ir, no iré. Jamás me pondría en esa situación: incluso si consiguiera acceder, ¡me verían jugando en la tele y me detendrían de inmediato!", aclara un Djokovic que solo podría jugar en 2022 dos de los cuatro Grand Slam tras la situación vivida en Australia. Novak admite que su objetivo "en este momento" de su carrera son los abiertos. "Por supuesto que quiero jugar en Nueva York", sentencia el serbio en una entrevista para Tennis Majors concedida a su compatriota Sasa Ozmo.

Lo que no puede comprender es que Sandgren sí pueda entrar en EEUU y él no para jugar el US Open. "Lo que él dijo tiene todo el sentido del mundo: si los jugadores no vacunados no tienen permitido jugar el US Open, ese debería ser el caso para todo el mundo. No encuentro una lógica científica al hecho de que Tennys pueda jugar porque es un ciudadano de los Estados Unidos y yo no. Si tuviese el pasaporte estadounidense o una green card sí que podría jugar", sentenció.

Por otro lado, la dirección del US Open sí permitirá a los Medvedev, Rublev y compañía competir en su torneo, aunque tendrán que hacerlo en condiciones especiales. Siempre con una bandera neutral y sin poder exhibir sus colores nacionales. Ahora mismo, 'Nole' no podría poner un pie en Nueva York. De hacerlo, se arriesgaría a vivir una situación muy similar a la que ya padeció en Melbourne a principios de año y que terminó con su extradición.

Lo que el jugador serbio y todo su equipo esperan es que, en los dos meses que todavía restan para que se inicie el evento, la situación respecto a la antigua pandemia pueda relajarse aún más. Así, el gobierno estadounidense podría eliminar esta medida que ahora mismo impide al actual número tres del mundo llegar hasta sus fronteras para jugar sus torneos. En caso de que esta situación no cambie, no solo afectaría lógicamente a su participación en el US Open, sino a todos los torneos de la gira americana de pista rápida que se celebren dentro de territorio estadounidense.

