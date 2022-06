La WTA investiga a dos entrenadores importantes por supuestos abusos contra sus tenistas

Andrea Jaeger y Pam Shriver revelaban en los últimos meses la pesadilla que vivieron durante sus carreras profesionales. Todo esto ha impulsado que la WTA, la asociación de tenistas femenina, haya comenzado una investigación contra dos entrenadores famosos por la relación que mantenían con sus jugadoras. El mismo organismo creó un nuevo puesto, que se conoce como director de protección de las profesionales, dentro del compromiso que ha adquirido el ente para no tolerar ningún comportamiento sospechoso.

Según explica The Telegraph, la WTA investiga a dos entrenadores de alto nivel del circuito femenino por mantener relaciones poco profesionales y potencialmente abusivas con sus jugadoras. No se dan nombres en la información para proteger la identidad de los sospechosos, pero un portavoz de la asociación asegura que "la seguridad de las jugadoras es de suma importancia" y su "compromiso con eso sigue siendo firme". Son varios los técnicos que han pedido más dureza contra determinadas actitudes.

Cabe destacar que el 2021 estuvo marcado por el caso de Peng Shuai. La que fuera número 1 del ranking femenino de dobles denunció entonces directamente al Gobierno de China. Lo hizo a través de sus redes sociales, publicando que ha sufrido agresiones sexuales por parte del exvicepresidente Zhang Gaoli. Si ahora se confirman estos casos de excesos y comportamientos abusivos por parte de dos entrenadores, la WTA se vería enturbiada por una cultura de abusos encubierta.

La mano de una tenista tras lanzar la bola para sacar. RFET

Jaeger explicó en una entrevista con The Independent que fue acosada sexualmente "al menos 30 veces" por una oficial del personal de la WTA. Durante su corta carrera vivió un auténtico calvario en el vestuario de mujeres: "Me cambiaba en baños portátiles o un baño para evitar los comentarios, el interés o las acciones de otras personas. Tuve al menos 30 incidentes con una miembro específico del personal, intentos físicos, todos en el vestuario muy, muy temprano en mi carrera".

Shriver explicó en el mes de abril en The Telegraph que tuvo "una relación inapropiada y dañina" con su entrenador que comenzó cuando 17 y duró poco más de cinco años: "Mi principal motivación es que la gente sepa que esto todavía continúa, mucho. Creo que las relaciones de entrenador abusivas son alarmantemente comunes en el deporte en general. Sin embargo, mi experiencia particular es en el tenis, donde he sido testigo de docenas de casos en mis cuatro décadas como jugadora y comentarista".

The Telegraph incluye en su información tres testimonios de entrenadores que denuncian estas actitudes en el tenis. Vladimir Platenik, técnico de Daria Kasatkina, explica que "el problema es que aquí hay algunos entrenadores, están coqueteando con todos los jugadores que entrenan".

Marc Lucero, que fue entrenador de Shelby Rogers y Alison Riske, argumenta que hay compañeros que "abusan de la dinámica de poder entre ellos y los jugadores, ya sea socavándolos mentalmente o entablando relaciones que cruzan límites aceptables". Un tercer entrenador al que no nombran y que trabaja con una campeona de Grand Slam defiende que "está claro que tal comportamiento es absolutamente incorrecto y estos entrenadores deberían ser excluidos de la gira".

