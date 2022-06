Nadal tras ganar Roland Garros: "No sé qué va a pasar en el futuro pero lo voy a seguir intentando"

Rafa Nadal se mostró feliz con el micrófono en la mano en la Philippe Chatrier minutos después de levantar su 14º Roland Garros. "Estoy muy feliz de volver a ganar aquí, gracias a todos por vuestro apoyo".

El tenista balear también puso en valor el apoyo de su equipo y de su familia a lo largo de su carrera: "Equipo, familia, son increíbles las cosas que están pasando este año, os quiero agradecer todo, sin vosotros nada de esto sería posible. Especialmente en los momentos difíciles, durante las lesiones vuestro apoyo me ayuda mucho, sin él me habría retirado hace mucho. Gracias a todos los que hacen posible este evento, para mí es el mejor torneo del mundo y estando aquí hacéis que me sienta como en casa".

Los problemas físicos han sido una constante para Nadal en los últimos meses, pero el balear aseguró que no se va a rendir: "No sé qué va a pasar en el futuro pero lo voy a seguir intentando", señaló al término del partido. "Es muy difícil para mí describir mis sensaciones en estos momentos. Es fantástico sentirse de nuevo competitivo", añadió.

En la final Nadal ha pasado por encima de Ruud (6-3, 6-3, 6-0), pero también se acordó del noruego al final del encuentro: "Casper, quiero felicitarte por tu gran carrera y quiero felicitar a tu equipo y tu familia".

Preguntado por las emociones después de levantar su 22º Gran Slam, Rafa destacó su buena relación el público y el torneo parisino: "Personalmente, es muy difícil describir los sentimientos que tengo. Nunca creí que estaría aquí con 36 años siendo competitivo, jugando una vez más en la pista más importante de mi carrera. Me da mucha energía para seguir adelante, gracias a París y a todo el mundo. Para mí, es increíble jugar aquí, es muy bonito".

Preguntado en la rueda de prensa postpartido, Nadal ha sido claro sobre sus dolencias en el pie: "No puedo seguir compitiendo con el pie dormido, hay que encontrar una solución. Me encantaría seguir compitiendo, así que la próxima semana voy a hablar con varios médicos y contemplar diversas opciones. Recibiré un tratamiento y espero que me ayude. El peor momento lo pasé tras el partido con (Corentin) Moutet, no podía andar. Por suerte, mi doctor estaba aquí y eso me ha permitido jugar infiltrado", sentenció.

