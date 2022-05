El veto a Wimbledon de los tenistas ya es una realidad: "Es como una exhibición"

La decisión que tomó Wimbledon al no permitir la participación de los tenistas rusos y bielorrusos ha tenido graves consecuencias. La ATP y la WTA han anunciado que no otorgarán puntos por participar en el Grand Slam. El abierto británico se encuentra en una diatriba si no da marcha atrás a su iniciativa. Algunos profesionales como Naomi Osaka, exnúmero uno del mundo, ya han aclarado que no acudirán a la cita teniendo en cuenta "las circunstancias actuales".

"No estoy segura de por qué, pero si juego Wimbledon sin puntos, siento como si jugara en un torneo de exhibición. Sé que esto no es cierto, ¿verdad? Pero mi cerebro se siente así. Simplemente no puedo estar al 100%. No tomé mi decisión todavía, pero me inclino más por no jugar dadas las circunstancias actuales. Pero esto podría cambiar", sentenció tras caer en la primera ronda de Roland Garros ante Amanda Anisimova en dos sets por 5-7 y 4-6.

Solo había jugado dos partidos en tierra batida este año, por lo que la eliminación en primera ronda de Roland Garros para Osaka no supone una gran sorpresa. La japonesa, que también ha sufrido problemas físicos durante toda la gira, volvía 12 meses después a una rueda de prensa en París, justo un año después de negarse a hablar con la prensa por problemas de ansiedad. No parece haber cambiado demasiado la cosa para ella ya que volvió a incidir sobre el tema.

La pista central de Wimbledon. Mike Hewitt / PA Wire / dpa

Sobre este posible veto, ya advirtió un tenista británico: Cameron Norrie. En declaraciones para The Telegraph, explicó que podría ocurrir. "Wimbledon todavía es un evento especial, pero creo que va a haber muchos jugadores de la élite que no lo van a jugar, especialmente aquellos que no estén demasiado preocupados por el dinero. En su lugar, descansarán y se prepararán para los eventos de pista dura", expuso el inglés.

También hay otras que han asegurado su presencia como Iga Swiatek: "Creo que cuando voy a salir a la cancha va a ser normal para mí, porque no me importan los puntos. Ya tengo muchos puntos esta temporada, que realmente va a estar bien para mí". Sobre el veto, la polaca explica que "todos los jugadores rusos y bielorrusos no son responsables de lo que sucede en su país", pero entiende que "será bueno si las personas que toman decisiones detuvieran la invasión de Ucrania".

Nadal se moja

Rafa Nadal es una de las voces más autorizadas y con más peso en el mundo del tenis, por lo que su postura será relevante. "Esto es un deporte individual y se nota porque cada uno busca su propio interés. Yo lo que voy a hacer es aceptar las decisiones que se han tomado. Respeto a todas las partes, tanto a Wimbledon como a la ATP. No creo que haya aquí alguien que hace las cosas bien y otro que las hace mal, tienen buenas razones para tomar sus decisiones ambas partes. Solo desearía que se sentaran a negociar y encontraran una solución mejor para todos", esgrimó.

