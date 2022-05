El tenis se rompe por el veto a Wimbledon: de la pérdida de Djokovic a las críticas del circuito

La guerra que Rusia ha provocado en Ucrania sigue teniendo grandes repercusiones en el universo del deporte. Uno de los sectores que más presente tiene el conflicto es el tenis, especialmente por las medidas que se han tomado en algunos torneos. Ahí, quien se lleva la palma es la dirección del All England Tennis Club de Londres encargada de la organización de Wimbledon.

El Grand Slam británico que se celebra sobre hierba decidió hace unas semanas que prohibiría la participación en su torneo de jugadores rusos y bielorrusos para evitar ser tomados como parte de la propaganda que está llevando a cabo Rusia respecto a occidente. Quería evitar a toda costa que las victorias de tenistas soviéticos fueran utilizadas por el gobierno del Kremlin para demostrar su poder y crear su propio relato.

De esta manera se creó la primera gran revolución y es que muchos tenistas y grandes figuras del circuito no vieron con buenos ojos que Wimbledon no permitiera competir por el título a grandes nombres como Daniil Medvedev. A esta medida se unieron otros torneos como Queen's que siguieron la línea marcada por el gigante inglés. Figuras como Novak Djokovic o Rafa Nadal reconocieron que les parecía injusto el veto que se hacía sobre sus compañeros rusos y bielorrusos que no tenían culpa alguna de la guerra. Esto provocó que ellos también recibieran críticas por parte de jugadores y exjugadores ucranianos.

La última entrega de este serial de muchas polémicas y poco tenis ha llegado desde la ATP y desde la WTA, las dos instituciones que rigen y dirigen el tenis tanto en categorías masculina como femenina. Su decisión ha sido la de eliminar los puntos que se suelen poner en juego en cada torneo para la presente edición de Wimbledon. De esta forma, no habrá penalización en los ránkings para aquellos jugadores que no puedan acudir tras el veto provocado por la guerra. Además, como sanción, quedan invalidados los puntos que se pusieron en juego también en la edición del año pasado. Dos decisiones que dejan muchos perjudicados y que han provocado un terremoto total en el tenis.

Guerra en el tenis mundial

"La posibilidad de que jugadores de cualquier nacionalidad participen en torneos en función del mérito y sin discriminación es fundamental para nuestro circuito. La decisión de Wimbledon socava este principio y la integridad del sistema del ranking ATP". Así es como las dos organizaciones que rigen el tenis mundial justificaban su situación de poner en cuarentena los puntos que deberían repartirse en la presente edición del torneo británico así como de eliminar los repartidos el curso pasado.

Esta polémica decisión, como era de esperar, ha generado una enorme controversia en el mundo del tenis y ha provocado muchas críticas. Jugadores, organizaciones y muchos agentes implicados han cargado duramente contra la ATP y la WTA por esta drástica decisión a pocas semanas de que arranque la competición.

Uno de los primeros en quejarse ha sido la propia dirección del certamen, que lamentaba profundamente el impacto que podría tener esta decisión en todos los jugadores afectados, especialmente por esos puntos repartidos en 2021. De la misma manera, se mantenían firmes en su decisión de no permitir jugar a los tenistas rusos y bielorrusos.

"Seguimos sin estar dispuestos a aceptar que el éxito o la participación en Wimbledon se utilicen en beneficio de la maquinaria de propaganda del régimen ruso que, a través de sus medios de comunicación estatales estrechamente controlados, tiene un historial reconocido de utilizar el éxito deportivo para respaldar una narrativa triunfante para Rusia". A su vez, han aclarado que no les pedirán a estos jugadores que se manifiesten en contra de su país o de su presidente para intentar ganarse así una especie de perdón. Consideran que eso podría poner en serio riesgo su seguridad.

Las críticas contra la decisión de la ATP y de la WTA no solo han llegado desde Wimbledon, sino también desde algunas figuras del circuito que han lamentado esta decisión. Especialmente se han alineado con esta postura los jugadores ucranianos, ya que así considera que se beneficia a los que hoy en día son sus rivales de guerra y no deportivos.

"Decir que estoy decepcionado con la ATP sería quedarse corto... Nunca esperaría que alguien pudiera estar del lado de los invasores y asesinos... pero me parece que incluso mis compañeros de deporte sienten lástima por los invasores y colaboradores de Rusia y Bielorrusia, jugadores que en 85 días no dieron ningún mensaje claro de condena de la invasión a Ucrania. Día vergonzoso para el tenis". Esto decía Sergiy Stakhovsky, una de las grandes figuras históricas de tenis ucraniano y que ha permanecido muy activo durante el avance de este conflicto.

Otro gran nombre del tenis ucraniano como Alexandr Dolgopolov también ha criticado esta medida y se ha posicionado en favor del Grand Slam inglés, al que ha querido felicitar por lo que considera como una muestra de valentía: "Hay una razón por la que Wimbledon es probablemente la competición de tenis más conocida. Con puntos o sin puntos, hay cosas mucho más grandes que el tenis y, en estos tiempos difíciles, Wimbledon está del lado correcto y se mantendrá con su reputación perfecta. En cuanto al resto, es su elección".

Sin embargo, las opiniones y los posicionamientos que han llegado en las últimas horas no solo han corrido a cargo de jugadores ucranianos. Personajes muy reconocibles como Benoît Paire también se han posicionado criticando la decisión de la ATP y la WTA. El galo ha calificado la medida adoptada como "estúpida".

Las manifestaciones han estado dentro y fuera del circuito. El exjugador indio Mahesh Bhupathi, que llegó a ser número uno del mundo en el cuadro de dobles, se preguntaba si de verdad alguien necesita los puntos para decir que ha sido campeón de Wimbledon, haciendo alusión al poco sentido que tenía para él esta decisión.

Otras estrellas como Andy Roddick o Mardy Fish, dos de los mejores jugadores estadounidenses de las últimas décadas, también han criticado esta medida asegurando que ahora sería momento de que arrancara la controversia y de que quizás los mejores jugadores pudieran renunciar a su participación al no haber puntos en juego para el ránking.

Los grandes perjudicados

La próxima edición del torneo de Wimbledon arrancará el próximo 27 de junio y perdurará hasta el día 10 de julio. Sin embargo, el tercer Grand Slam de la temporada tendrá un desenlace muy diferente al habitual ya que sin ese reparto de puntos, todo podría quedar muy deslucido. Pero para la mayoría, lo realmente grave es que también se hayan eliminado los puntos repartidos el pasado año. Una sanción que muchos no entienden y que deja grandes perjudicados.

El primero de ellos es Novak Djokovic, un jugador contra el que no conviene generar polémicas y disputas porque nunca rehúye un conflicto de este tipo. El serbio, ganador del certamen en 2021, perderá 2000 puntos en el ránking que le hará perder su posición de líder del ránking de la ATP.

De esta forma, 'Nole' dejará de ser el número uno del mundo y, casi con total seguridad, también el número dos, cayendo por primera vez en mucho tiempo hasta el tercer escalón de la clasificación. Daniil Medvedev, jugador ruso que no podrá disputar el torneo, será el gran beneficiado porque ascenderá a ese primer lugar, mientras que Zverev será segundo.

El otro gran perjudicado con esta decisión es otro Top10 como Matteo Berrettini, quien accedió a la final el pasado curso y que ahora perderá hasta 1200 puntos con esta decisión tan polémica. Denis Shapovalov y Hubert Hurkacz, que consiguieron 720 al llegar hasta las semifinales, son los otros tenistas que pagarán un caro peaje por este particular designio.

La ATP y la WTA han querido aclarar que esta medida solo afectará a Wimbledon y que torneos como Queen's o Eastbourne seguirán manteniendo los puntos repartidos en 2021 y a repartir en 2022. Además, estas dos instituciones han recibido el apoyo de la ITF que también ha decidido tomar la misma decisión para las ediciones júnior y en silla de ruedas. La polémica con el torneo de Wimbledon continúa.

