La inspiración de Davidovich: "He visto las victorias de Rafa Nadal y ojalá yo pueda vivir eso"

Alejandro Davidovich es uno de los cuatro tenistas que jugarán las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo. El español dio la sorpresa al eliminar a Novak Djokovic. Ya en cuartos, superó a Taylor Fritz para quedarse a un solo paso de la final. Remontó sobre la arcilla para finalizar el duelo ante el estadounidense por un 2-6, 6-4 y 6-3.

Esta será su primera semifinal en un Masters 1000. Después de alcanzar el objetivo, Davidovich afirmó que su gran inspiración no es otro que Rafa Nadal: "Este es un torneo que siempre me ha gustado. He visto los grandes momentos de Rafael Nadal y sus victorias y pensaba que ojalá alguna vez pudiera ser yo el que vive eso".

El tenista aseguró sentirse "muy feliz". Esto después de superar los cuartos de final de la temporada pasada en El Principado. "Estoy muy, muy feliz. El año pasado llegué a cuartos de final. Las emociones de estar en semifinales son enormes. Estoy disfrutando cada punto", comentó tras su triunfo ante Fritz.

"En el primer set tuve muchas oportunidades de quiebre pero no pude hacerlo. Aun así me mantuve concentrado y creí en mí mismo", agregó Davidovich. El punto de inflexión, según apuntó, fue esa victoria contra Djokovic: "Cuando ganas al número uno del mundo coges mucha confianza física y mental. Me esfuerzo en cada partido para jugar cada vez más duro".

A por la final

Este sábado, Alejandro Davidovich buscará la final del Masters 1000 de Montecarlo frente al búlgaro Grigor Dimitrov. Este también dio sus impresiones después de lograr el billete de semifinales: "Es genial. Obviamente, no esperaba nada de esta semana. Todo lo que quería hacer era sólo para entrenar mucho, para construir mi juego".

"Incluso tengo a mi entrenador físico aquí conmigo. He estado haciendo mucho trabajo diario, centrándome en cada partido. Diría que los primeros partidos en tierra batida son siempre muy importantes para mí y sólo quería hacerlo bien. No pensaba en otra cosa", agregó Dimitrov.

"No quería ponerme ninguna presión. Es sólo la primera semana. Sí que me puse presión para trabajar un montón. No quería centrarme en si ganaba o perdía porque no siempre es lo mejor. A veces puedes entrenar mucho y perder fácil y temprano y no estar contento contigo mismo", sentenció el búlgaro.

