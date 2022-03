Garbiñe Muguruza, lesionada: baja en Miami, los primeros torneos de tierra batida y la BJKC

Garbiñe Muguruza no jugará el WTA 1000 de Miami, tal y como estaba previsto. El partido de la española contra la estadounidense Lauren Davis ha sido cancelado después de confirmarse la lesión de 'Mugu'. Si estará en el torneo de Florida Paula Badosa, quien ya comienza a ver el número 1 más cerca.

La tenista anunció su baja en Miami a través de sus redes sociales. Así confirmó que sufre una lesión en su hombro izquierdo. Una dolencia que lleva arrastrando desde hace algún tiempo y que ahora le obliga a parar. Esta ha sido la recomendación de sus médicos: parar para recuperarse bien.

La tenista lo anunció en sus redes sociales: "Hola a todos, quería contaros que desgraciadamente me he tenido que retirar de Miami, Charleston y la BJKC por una lesión en mi hombro izquierdo que llevo arrastrando. Tras las pruebas que hemos hecho estos últimos días, la recomendación de mis médicos es parar y recuperarme bien".

"Me da mucha pena, pero he de escuchar a mi cuerpo. Confío en que todo va a ir bien y voy a hacer todo lo posible para iniciar en Madrid la temporada de tierra. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo incondicional. Besos, Garbi", agregó la tenista española en su cuenta de Twitter.

Torneos de baja

Además de no estar en el WTA 1000 de Miami, Garbiñe Muguruza también se perderá el inicio de la temporada en tierra batida. Así las cosas, no jugará en Charleston del 2 al 10 del próximo mes de abril. También se ha confirmado que no podrá ayudar a España en la eliminatoria de clasificación para las finales de la Billie Jean Cup. España debe enfrentarse a Países Bajos el 15 y el 16 del mes que viene.

