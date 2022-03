El aviso de Carlos Sainz: "Si pongo el coche a mi gusto... nos esperan buenos momentos"

La Fórmula 1 ya está preparada para que se celebre el segundo Gran Premio de la temporada 2022. En esta ocasión, las miradas se centran en Arabia Saudí después del GP de Bahréin. En el circuito de Sakhir fue Charles Leclerc el que cruzó la meta en primer lugar. En segunda posición acabó Carlos Sainz Jr..

Precisamente, el piloto español ha hablado sobre lo que viene. Sainz quiere más y más. Se quedó con una pequeña 'espinita' en Bahréin pese a su segundo puesto en el podio. En Jeddah pretende volver a acabar en los primeros puestos de cabeza. E incluso deja entrever que puede estar "en lo más alto".

Para ello deberá imponerse en Arabia Saudí. Y también a su compañero en Ferrari, Charles Leclerc. Para empezar, quiere adaptar el coche a su estilo. Sobre todo después de cómo acabó la pasada temporada de 2021 y las expectativas que se han ido creando a su alrededor.

Carlos Sainz Jr. y Charles Leclerc se saludan en el podio del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 REUTERS

Próximo Gran Premio

"Para mí es un fin de semana de centrarme en el coche y tratar de adaptarlo a mi estilo, de conseguir pasitos adelante en la conducción. Luego, circunstancias como el viento, nos pueden afectar en esta pista, que es una de las más difíciles de calendario, pero lo que tenga que venir por ese lado, que venga".

Extraer el máximo en cada curva

"Es un poco específico y técnico para explicarlo a la prensa. Es saber lo que hay que hacer en cada tipo de curva para extraer el máximo. Luego es ponerlo un poco más a mi gusto, para estar un poco más cómodo con él, como hice en la segunda mitad del año pasado. Y esto tengo que intentar hacerlo lo antes posible".

Buena adaptación

"El año pasado aquí fui realmente rápido. Me pilló en una racha que venía de unas carreras muy buenas. Acabé el año muy fuerte. Va a ser una muy buena comparación para mí, en relación de dónde estaba en cuanto a feeling con el coche. Cuando me suba con este, solo 100 días después podré ver qué sensaciones tengo, cuanto me puedo acercar a los muros y cuanta confianza me da".

Buenas sensaciones

"Insisto en que es muy técnico. Para que os hagáis una idea de cosas que ahora no entiendo ni yo. El detalle no merece la pena, salvo para mí, para que lo investigue yo, lo experimente yo y lo solucione yo. Si con el coche de Bahréin logré acabar segundo, estoy seguro de que, si lo puedo tener a mi gusto, nos esperan buenos momentos".

