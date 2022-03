Fernando Alonso: "Hay que ganar la carrera del progreso para ver a Alpine arriba cuanto antes"

Fernando Alonso no se rinde a pesar de las críticas recibidas tras la pobre imagen mostrada por Alpine en Bahréin. El piloto asturiano ha dado un toque de atención dentro de la escudería francesa ya que si quieren aspirar a algo grande este año, tienen que dar un paso más hacia delante. De momento, están lejos de la batalla entre Red Bull y Ferrari, aunque han conseguido no caer como los equipos que montan motores Mercedes.

Tras lo vivido en el primer Gran Premio de la temporada, desde la casa francesa se han dado cuenta que quizás no es tan difícil ni está tan lejano poder alcanzar a Mercedes. El equipo alemán rascó un tercer y un cuarto puesto en el debut del curso 2022, sin embargo, se vieron beneficiados claramente por el desastre del equipo Red Bull que no pudo terminar la carrera con ninguno de los dos coches.

Sin eso, Hamilton solo podría haber peleado por el Top5 y George Russell demostró un nivel algo por debajo de lo esperado, aunque finalmente pudo terminar justo detrás de su compañero. Alpine ya ha visto la debilidad de los actuales campeones y ahora está en su mano poder entrar en esa segunda gran lucha.

El nuevo diseño del A522 de Fernando Alonso en Bahréin Europa Press

Alonso, en unas declaraciones recogida por Reuters, ha reafirmado el valor de una directriz que ya ha repetido durante alguna ocasión este curso. Se trata de la batalla que habrá por el progreso de los monoplazas a lo largo de la temporada y no tanto por el nivel inicial mostrado. Alpine debe ganar terreno en esa guerra y Fernando asegura que si no lo hacen, será únicamente por culpa suya, ya que no arrastran el lastre de años anteriores y con la limitación de presupuestos tampoco es una culpa de dinero.

"Las reglas se hicieron para hacer posible una competición más cercana y justa también con el techo presupuestario, así que depende de nosotros. Si somos rápidos creo que es porque hicimos un buen trabajo. Si no somos rápidos, no es porque gastamos menos o por estas cosas que ocurrieron en el pasado en la F1".

El año del cambio

Fernando sabe que en este 2022, y en los años venideros, los monoplazas serán realmente innovadores, con una gran importancia de los paquetes aerodinámicos. De momento, los líderes en este aspecto son los hombres de Ferrari, aunque en la escudería gala ya se han puesto en marcha para adaptar su diseño al innovador salido de Maranello.

Fernando Alonso y Esteban Ocon durante un acto de presentación con el resto de pilotos Europa Press

El asturiano hace hincapié en posicionarse bien en esa carrera por sacar lo máximo posible de un año que será de continuo avance. Lo cierto es que Alpine ya lo demostró el año pasado, cuando en solo unos meses pasaron de estar fuera de los puntos y con problemas de fiabilidad a ganar una carrera y firmar un podio.

"Los coches ahora son muy nuevos para todo el mundo. Durante el año creo que va a haber un progreso enorme para todos y necesitamos ganar esa carrera también fuera de pista. Estamos aquí para crear esas posibilidades lo más pronto posible e intentar acortar ese tiempo de algún modo. Todo el mundo está trabajando a tope en el coche, en la parte del motor también y queremos ver a Alpine ganar lo más pronto posible".

[Más información: Ferrari lidera el cambio de la nueva F1: de la ventaja en el túnel del viento a un ejemplo para Alpine]

Sigue los temas que te interesan