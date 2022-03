Flavio Briatore ilusiona con su predicción sobre El Plan de Fernando Alonso

El Plan no pasa por su mejor momento en rango de confianza tras el Gran Premio inaugural del Mundial de Fórmula 1 2022. El noveno puesto de Fernando Alonso ha rebajado las expectativas sobre el Alpine, que por ahora se mantiene en el mismo escalafón en el que estaba la temporada pasada. Alguno aguanta dentro del barco, como es el caso de un ilustre del Gran Circo: Flavio Briatore.

Al italiano le 'cazaron' los micrófonos de DAZN justo antes de la carrera de Baréin del pasado domingo, cuando ya se preveían las dificultades que le esperaban a Alonso en faena. En su nuevo rol como embajador de la Fórmula 1, Briatore estuvo en el circuito de Sakhir donde habló con Fernando y pudo ver de cerca lo que se trama en El Plan.

Si bien no era esperanzador el fin de semana de Alpine y Alonso, Briatore era positivo: "Me gusta más verlo aquí, delante, que allí, detrás", dijo con rotundidad. Pero fue más allá y dio un voto de confianza a lo que podría deparar el futuro al piloto asturiano: "Antes o después, estará. Espero que sea antes que después. Estoy contento con él".

Alerta de leyenda activada



Don Flavio Briatore dejando claro que confía en que Fernando Alonso estará luchando por los puestos de cabeza "antes o después"#BahreinDAZNF1 pic.twitter.com/jiqVPPEPw0 — DAZN España (@DAZN_ES) March 20, 2022

Que lo de Baréin no rebaje la ilusión con El Plan. Al menos, Briatore lo verá así. El italiano, por otra parte, acertó con su predicción de cara a lo que se vería en la carrera de Baréin: "Espero que sea una lucha entre Red Bull y Ferrari, es lo que la gente quiere". Habrá que ver si está igual de acertado con la evolución de Fernando Alonso a medida que avance el campeonato.

Las sensaciones de Alonso

Quien habló tras la carrera del domingo fue el propio Fernando Alonso. Este también era optimista y se mostró satisfecho con lo que ocurrió sobre el asfalto: "Entrar en los puntos es el objetivo en cualquier carrera y lo hemos conseguido en esta primera, no sin dificultades, porque tuvimos muchísima degradación y no teníamos ritmo en alguna parte de la carrera. La lucha que tuvimos en el primer sting fue la guillotina para nosotros porque empezamos a parar en la vuelta once. A partir de ahí, entrar en los puntos era el objetivo y en una semana tenemos otra oportunidad".

Y añadió: "Los tres neumáticos dieron hoy bastante que hacer. A partir de la vuelta cinco o seis degradaba mucho. Algunos equipos intentaron dos paradas, igual sufrieron un poco al final, pero les vino bien también el Safety Car para parar al final y poner nuevos neumáticos y nos quedó la incógnita si hubiésemos podido mejorar un poco más al final. Carrera difícil, pero contento con el resultado".

[Más información: Fernando Alonso valora el nuevo reglamento tras el GP de Bahréin y lanza un 'dardo' a la prensa]

Sigue los temas que te interesan