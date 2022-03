Kyrie Irving podrá jugar en Nueva York: el jugador de la NBA sin vacuna contra la Covid vuelve a casa

El culebrón con Kyrie Irving en la NBA termina. El jugador de los Brooklyn Nets, el único de la liga americana que no se ha vacunado, vuelve a poder jugar en Nueva York. Hasta ahora, no podía disputar sus partidos como local por el mandato de vacunación en el sector privado. Desde este mismo jueves recibirá la autorización, aunque no será hasta el domingo en el que reciban a Charlotte Hornets cuando el base pueda pisar el parqué.

Irving, quien se ha mantenido firme en su decisión de no vacunarse contra el coronavirus pese a la presión que suponía no poder jugar a tiempo completo, ve ahora como su determinación no le impedirá disputar los últimos encuentros de la regular season, y lo que es más importante, los playoffs al completo. Tras una campaña convulsa en la que han enviado a James Harden a Philadelphia 76ers y en la que siguen esperando a Ben Simmons, los Nets pasan a ser directamente candidatos al título.

Kevin Durant está en forma e Irving ha demostrado lo mismo llegando a firmar un partido de 60 puntos. La ciudad de Nueva York podrá ver a los dos jugadores por fin juntos. Irónicamente, anoche cumplió años y fue preguntado por la nueva medida. El jugador se limitó a decir que se alegraba de que el consistorio hubiera tomado esta decisión, no solo por él, si no por muchos otros que estaban en la misma situación. Eso sí, Kyrie seguirá sin poder jugar en Canadá donde están los Toronto Raptors.

Kyrie Irving, cabizbajo durante un partido

El alcalde Adams se ha posicionado duramente en esta batalla por volver a la cancha, instándole a que recibiera las diversas dosis de la vacuna y presionando por la vía mediática pese a que Kyrie había anunciado que, de momento, no estaba dentro de sus planes el seguir la recomendación de las autoridades sanitarias. El regidor lleva poco tiempo en el cargo y ha aguantado el pulso, pero el ganador ha terminado siendo Irving, que continúa sin vacuna y podrá jugar todos los partidos.

Luz al final del túnel

Con 27,7 puntos por partido Irving está en la presente campaña en la mejor media de su carrera deportiva, pero habiendo disputado únicamente 19 encuentros. Los Nets han notado tanto su ausencia como las pequeñas lesiones de Durant, la salida de Harden o los evidentes trastornos de los contagios situándose en la octava posición de la Conferencia Este. Todo esto queda atrás y Steve Nash tendrá a su disposición un gran equipo.

Es una "luz al final del túnel" en su temporada más difícil. El siete veces All-Star de la NBA llegó a ver en peligro su puesto en los Nets. La franquicia de Brooklyn no quería tener a un jugador solo a 'tiempo parcial'. Pero de octubre a diciembre cambiaron posturas para contar con él aunque fuese solo en el rol de visitante. Ahora, cuando se acerca el final de la campaña, Irving está a punto de volver a jugar con su equipo en casa.

[Más información: El debate con las primeras filas de aficionados en la NBA: ¿pagar mucho te da derecho a lanzar insultos?]

Sigue los temas que te interesan