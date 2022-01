Djokovic vuelve a estar contra las cuerdas: en duda su positivo por Covid para evitar vacunarse

La situación médica de Novak Djokovic sigue generando dudas. El tenista serbio aseguró haber dado positivo por la Covid-19 el 16 de diciembre de 2021. Esa fue su razón para recibir una exención médica y competir sin vacunar en el Open de Australia. Sin embargo, hay notables dudas sobre que ese resultado fuera cierto y no una excusa posterior para evitar una expulsión del país. Pese a que el peor escenario se acabó cumpliendo, sigue habiendo muchas dudas respecto a todo el proceso.

Novak Djokovic nunca anunció que estaba contagiado de coronavirus. Algo habitual entre los referentes del deporte que intentan calmar a sus seguidores. Fue una vez estallado el conflicto con Australia cuando reconoció que el día 16 había dado positivo. Ese detalle le valdría para recibir la exención médica y no vacunarse, pero no tardaron en salir imágenes que le delataron. Djokovic, en caso de haber dado positivo en aquella fecha, no había cumplido ningún aislamiento y se había movido por diferentes eventos sin mascarilla alguna.

La última información deriva de una investigación de la BBC que pone en duda ese test positivo del 16 de diciembre. La cadena británica explica que, analizando las secuencias numéricas de los test realizados en Serbia, no se ha encontrado el código del primer test realizado el día 16 y que resultó positivo. Además, el número de ese primer test aportado por Djokovic es superior al de la segunda prueba que dio negativo el día 22.

Este primer detalle ya llama la atención, pues según apunta el medio inglés la secuencia numérica está ordenada. Por lo tanto, la supuesta prueba del día 16 no puede tener un número identificativo mayor al del día 22. Una posible explicación es que los laboratorios serbios recibieran "diferentes lotes de códigos de confirmación".

Sin embargo, en el centro donde se realizó el test Novak Djokovic se han encontrado códigos de confirmación, de la misma fecha que el tenista, con un número inferior al del jugador. De esta manera, la posibilidad de que se trate de un error de lotes se descarta. La última posibilidad podría ser la de un "problema técnico", pero indican expertos que sería sorprendente que las autoridades no hubieran explicado ese escenario desde un primer momento. Su positivo, a tenor de estos datos, pudo ser del día 26.

Una expulsión histórica

Así las cosas, Djokovic sigue en el punto de mira. Su prueba del día 16, tanto por el aspecto del código numérico como por su comportamiento de nulo aislamiento, genera muchas dudas. Pese a todo, su resultado no influyó en la crisis con Australia. El país, cabe recordar, decidió deportarle por ser un riesgo para el país. En un documento publicado por medios locales, el gobierno australiano veía un riesgo tener a Nole en su territorio al haber difundido teorías antivacunas y comportamientos que no respetaban las medidas contra la Covid.

Djokovic fue expulsado y ahora el serbio analiza el calendario para saber dónde puede jugar sin estar vacunado. Roland Garros ya le ha advertido de que no podrá jugar sin haber recibido todas las dosis. Y, mientras tanto, los torneos de nivel medio aprovechan la oportunidad para sacar rédito a esta peculiar temporada del número uno del mundo.

