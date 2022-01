La 'sentencia' de Rafa Nadal sobre Djokovic: "Nadie está por encima del Abierto de Australia"

El 'caso Djokovic' llega a su final y para algunos como Rafa Nadal es un tema que empieza a ser cansino. El tenista balear, que va por el lado del cuadro del serbio, en caso de que pueda jugar, volvió a ser preguntado este sábado por la situación del número uno del mundo y su posible deportación antes del Abierto de Australia.

Nadal lo dijo todo con su expresión corporal. Primero se encogió de hombros para luego dar un suspiro y pronunciarse sobre la polémica que rodea a Novak Djokovic: "Honestamente, yo estoy cansado de la situación. Ningún tenista está por encima del Abierto de Australia", dijo con rotundidad.

En este punto, Nadal no cree que vaya a cambiar mucho el primer Grand Slam del año si juega o no Djokovic: "Si juega perfecto. Si finalmente no juega, el Abierto de Australia será un gran Abierto de Australia, con o sin él. Ese es mi punto de vista", señaló.

Nadal siempre se ha mostrado del lado de la justicia y ya hace unos días declaró que Djokovic se enfrentaba a algo así en caso de no cumplir las normas. Hay cierta división en el circuito y Alexander Zverev, número tres del mundo y posible rival de Nadal en cuartos del Abierto de Australia, salió en defensa de Nole:

"Él tenía un visado en regla. ¿No es así? Dudo que viajara por probar suerte sin garantías de que iba a jugar el torneo. Él es una estrella, si no hubiera sido él no se hubiera creado todo este drama", señaló también este sábado.

Rafa Nadal se seca el sudor durante su partido contra Maxime Cressy en Melbourne EFE

Lejos del 'caso Djokovic', Nadal se trata de centrar en lo que a él le conviene, que es llegar en plena forma su debut programado para el lunes 17 contra Marcos Giron: "Es importante aceptar que no todo es perfecto después de estar seis meses apartado (de la competición)", dijo el de Manacor, que pasó la Covid en diciembre y se repuso para ganar su primer título del año en el Melbourne Summer Set.

"Es normal cometer algunos fallos o moverse un poco más lento. Hace unos meses ni siquiera sabía si iba a venir, así que estoy muy feliz de estar de vuelta", añadió sobre su estado de forma.

Por otro lado, Nadal criticó que se hayan incluido pelotas más huecas: "La bola cambia por completo del día a la noche. También cuando hace humedad se pone muy lenta y cuando es un clima más seco muy rápida. Esto favorece a los jugadores que juegan más plano pero me toca adaptarme", señaló.

Así será la primera jornada

Los españoles Rafa Nadal (6), Pablo Carreño (19) y Carlos Alcaraz (31) debutarán este lunes en la jornada inaugural del Abierto de Australia frente al estadounidense Marcos Giron, el argentino Tomás Etchevarry y el chileno Alejandro Tabilo; mientras que el castellonense Roberto Bautista (15) se estrenará el martes delante del italiano Stefano Travaglia.

El debut del serbio Novak Djokovic (1) ante su compatriota Miomir Kecmanovic, en el caso de que vuelva a ganar su apelación ante la decisión del ministro Alex Hawke de cancelarle nuevamente la visa, sería de igual forma al comienzo de la semana, como el alemán Alexander Zverev (3), una de las principales alternativas al título, que arrancará su camino ante su compatriota Daniel Altmaier.

