Nick Kyrgios estalla en defensa de Djokovic y carga contra Andy Murray y Rafa Nadal

El 'caso Djokovic' está provocando a lo largo de la última semana una avalancha de comentarios dentro del mundo del tenis. La mayoría ha cargado contra el serbio de alguna manera, pero los ha habido también que han defendido al número uno el mundo en este escándalo. Uno de ellos ha sido el australiano Nick Kyrgios, a quien no le ha importado mostrarse en contra del Gobierno de su país.

Kyrgios es de los que no se muerden la lengua. Y si cuando Djokovic se vio involucrado en otra polémica durante la pandemia, el escándalo del Adriá Tour, le recriminó públicamente sus actitudes, esta vez se ha puesto de su lado tras la cancelación de su visado por parte del ministro de Inmigración, Alex Hawke. El tenista aussie cree que Nole no se merece estar sufriendo este trato.

"Hawke dijo que es una amenaza a nuestras fronteras. No lo es. Ahora mismo, es como si fuera un arma de destrucción masiva. Está aquí para jugar al tenis, no molesta a nadie. El maltrato de la gente de Melbourne en estos últimos dos años ha sido atroz", aseguró un Kyrgios que ha criticado las duras restricciones de su país durante la pandemia del coronavirus.

Novak Djokovic, antes de su reunión con funcionarios de Inmigración en Melbourne Reuters

Kyrgios ya se posicionó del lado del serbio días atrás y ha asegurado que Novak le dio las gracias por el apoyo mostrado en su situación actual: "Entiendo el enfado por no estar vacunado y recibir una exención médica, pero si lo miras al pie de la letra, tiene toda la documentación", explicó el australiano.

"Novak me ha contactado por Instagram y me ha dicho 'Gracias por defenderme'. Ni yo mismo me esperaba salir ante los medios para defenderle. Como persona, se siente bastante aislado por todo esto. Es una situación peligrosa en la que estar, cuando sientes que el mundo está en tu contra, cuando sientes que no puedes hacer nada. A nivel humano, necesita el apoyo de otros jugadores. Tsitsipas, entiendo que tengas tu punto de vista sobre la vacunación. Murray, siempre políticamente correcto. Nadal, lo que sea..., pero, ¿dónde está tu apoyo a Novak? Imagina cómo se siente", concluyó.

Problemas en el mundo del tenis, donde empiezan las acusaciones entre los que se han posicionado de un bando contra el otro. De momento, Djokovic se mantiene detenido en un hotel de Melbourne hasta que este domingo por la mañana (23:30 horas del sábado en España) se produzca el juicio final en el que, definitivamente, se decida si es deportado o no.

