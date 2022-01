Renata Voracova, misma exención que Djokovic y deportada de Australia: "Me sentí una criminal"

Renata Voracova no podrá disputar el Open de Australia tras haber sido deportada por las autoridades del país. La tenista checa, al igual que Novak Djokovic, pidió una exención que fue aceptada para poder participar en el primer Grand Slam del año. Sin embargo, a diferencia del serbio, ella sí ha sido deportada y sabe que no jugará el torneo de pista dura de Melbourne.

"Me sentí un poco como una criminal, pero no había ninguna razón por la que debería sentirme así", ha indicado en una entrevista para la BBC. La veterana de 38 años ha explicado que envió "todos los documentos" necesarios para poder acceder al país. Además, estos "fueron aprobados" y por eso decidió viajar a Australia. "Si supiera que habría incluso un uno por ciento de probabilidad de que algo no saliera bien, no habría ido", ha reconocido.

A pesar de todo, las autoridades australianas le denegaron el visado por no estar vacunada. Renata Voracova ha explicado que por unos problemas de salud no ha podido recibir ninguna vacuna todavía, aunque su intención sí que es vacunarse contra la Covid-19. Por ello, su intención es pedir una indemnización a la federación de tenis australiana por los cambios de criterio que ha sufrido.

El caso de Voracova guarda algunas similitudes con el de Novak Djokovic, quien ya se encuentra entrenando en las pistas de la ciudad y que sí ha sido incluido en el cuadro de emparejamientos de la organización. A la espera de que el gobierno australiano mueva ficha y decida si deportar a 'Nole', Renata Voracova ya sabe que no disputará el torneo para el que se había preparado y había recibido permiso.

Ninguno de los dos tenistas se ha vacunado, tal y como ellos mismos han confirmado. En el caso de Voracova, sí que hay una intención próxima de recibir la vacuna. Ambos recibieron la polémica exención médica y los dos fueron recluidos durante un tiempo mientras se rechazaba su visado. Sin embargo, solo Novak Djokovic continúa en territorio australiano tras haber recibido el visto bueno de los jueces.

Apoyo de la WTA

Una de las principales diferencias entre ambos casos es que la WTA, organización que dirige el circuito de tenis femenino, no ha dudado en posicionarse a favor de Renata Voracova. Por medio de un comunicado, el organismo ha defendido a la tenista checa reconociendo que ha seguido todos los pasos necesarios para poder disputar el Open de Australia. Un proceso que, a la vista de su expulsión, no ha servido para nada.

Comunicado de la WTA sobre el visado de Renata Voracova en Australia ⬇️https://t.co/kDD78Y1Ol2 pic.twitter.com/UxBMq059D5 — WTA Español (@WTA_Espanol) January 12, 2022

La WTA, en un duro comunicado, no dudó en denunciar que "las complicaciones experimentadas en los últimos días donde los y las deportistas han seguido el proceso aprobado y autorizado de recibir una exención médica para ingresar al país" han sido "lamentables".

En el caso concreto de Renata Voracova, la checa "siguió estas reglas y procedimientos, recibió autorización para ingresar en Australia a su llegada, compitió en un evento y luego, de repente, se le canceló la visa cuando no había hecho nada malo". Por ello, y pese a la defensa de la vacunación y de las leyes de inmigración, la WTA ha indicado que seguirán "trabajando con todas las autoridades para abordar esta desafortunada situación de manera adecuada". Voracova, pese a todo, ya está fuera de Australia.

