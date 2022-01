Otro escándalo en Australia: Bernard Tomic jugó con Covid, lo denunció y da positivo

Cuando se cumplen siete días del 'caso Djokovic', el Abierto de Australia se ve salpicado por otro escándalo que puede traer cola. El protagonista es Bernard Tomic, aunque en su caso poca responsabilidad puede recaer sobre él al cumplir con el protocolo de la organización. Es más, él avisó de lo que podía estar pasando y nadie tomó medidas.

Todo ocurrió hace solo dos días. Bernard Tomic se medía al ruso Roman Safiullin en la fase previa del Abierto de Australia, pero algo no iba bien. El tenista local, aunque nacido en Alemania, se sentía fatigado mientras disputaba un partido que acabó perdiendo por dos sets a cero. Lo impactante es que avisó al juez de silla en pleno partido de que tenía síntomas y no falló en su 'predicción'.

"Estoy convencido de que tengo Covid. Te invito a cenar si no doy positivo en tres días, de otra manera me invitas tú a cenar", le dijo Tomic al árbitro del partido. Además, mostró su desacuerdo con que la organización no sometiera a los jugadores a test PCR y valiera simplemente con un test de antígenos realizados por ellos mismos. El del australiano dio negativo y pudo jugar.

Solo 48 horas después, Tomic ha dado positivo. Se encuentra aislado por su propia cuenta y ha avisado de que padece fuertes síntomas por culpa del virus. "Me siento todavía bastante mal", ha confesado el tenista a los medios locales.

Al Abierto de Australia le cae otra patata caliente. Lo primero que se tendrá que hacer es realizar PCR de forma masiva a todos los jugadores, incluido Safiullin, y personal que estuviera en contacto con Tomic para detectar más casos de Covid si los hubiera. Y visto que la barrera de los antígenos puede dar problemas como este, se estudiará si reforzar la seguridad obligando a todos a pasar por PCR durante el torneo.

Positivos y el 'caso Djokovic'

El de Tomic es el segundo positivo de un tenista australiano en los últimos días. El polémico Nick Kyrgios también se contagió de Covid, aunque su nombre estuvo en el sorteo del cuadro del Abierto de Australia a la espera de que se recupere a tiempo. Su Kyrgios juega, la segunda ronda del torneo le podría deparar un enfrentamiento con el vigente campeón del US Open y de la Copa Davis, Daniil Medvedev.

Mientras tanto, el 'caso Djokovic' sigue. El serbio también entró en el sorteo del cuadro del Grand Slam como primer cabeza de serie, pero todavía se decide en el Gobierno si ha de ser deportado o no. La decisión del ministro de Inmigración, Alex Hawke, no llegará tampoco este jueves y se sigue alargando un proceso cargado de polémica.

