Una ATP Cup descafeinada y amenazada por la Covid abre el 2022: España, entre las grandes favoritas

Cuando en España el reloj marquen las 0:00 horas del 1 de enero y su gente celebre la entrada al nuevo año, al otro lado del mundo, en Australia, se dará el pistoletazo de salida al primer torneo de tenis del 2022: la ATP Cup. 16 países se reúnen en Sídney para abrir el calendario de otra temporada más y España será uno de esos que busque levantar el título en su final.

Pablo Carreño y el resto de la expedición española en la ATP Cup no podrán celebrar el Año Nuevo con sus familias en España. Pero especialmente Carreño, que estará sobre la pista cuando en nuestro país retumbe la última campanada de todas. A las 0:00, las 10:00 horas en Australia, debutará contra el chileno Tabilo en la primera eliminatoria de España en el Grupo A.

Los rivales serán Chile, Noruega y Serbia. Eso significa que se reeditará en esta fase de grupos la que fuera la final de 2020, en la que la Serbia de Novak Djokovic se impuso a la España de Rafa Nadal. Esta vez no estará ni uno ni otro y es que son las numerosas e importantes bajas las que han marcado las semanas previas al arranque de una ATP Cup en la que la todopoderosa Rusia, campeona también en la Copa Davis, defiende corona.

Novak Djokovic y Rafa Nadal, en la ATP Cup EFE

La ausencia de Djokovic ha generado polémica puesto que estaba programado que asistiera, pero el misterio que sigue habiendo sobre si se ha vacunado o no le ha acabado apartando de la cita. Tras la ATP Cup, las tierras aussies acogerán el primer Grand Slam del año, el Open de Australia, al que solo podrán acudir aquellos tenistas que demuestran tener la pauta completa de vacunación.

Djokovic se sigue negando a hacer público si se ha vacunado o no y si se mantiene en sus trece, al serbio solo le quedará rezar para que el gobierno australiano le conceda la exención para poder viajar al país a la que tan sólo pueden aplicar personas que por razones médicas no pueden ser vacunados. De momento, no estará en Sídney.

Otras grandes bajas

Hay muchas bajas para la ATP Cup, además de la mencionada de Nadal, y esta misma semana se conoció que todo el equipo de Austria se caída después de que su principal representante, Dominic Thiem, se bajara de la gira australiana al no haberse recuperado a tiempo de su muñeca. Su sustituta será Francia.

Tampoco estarán los rusos Andrey Rublev, Aslan Karatsev y Evgeny Donskoy, por lo que los vigente campeones encabezados por Daniil Medvedev cederán el testigo de favoritos a la Alemania de Alexander Zverev.

El equipo español

España quiere aprovechar su oportunidad y volver a estar en lo más alto de las selecciones de tenis como lo estuvo entre finales de 2019 y principios de 2020, cuando encadenó triunfo en la Davis y final en la ATP Cup. El país estará representado por Roberto Bautista y Pablo Carreño, como número 1 y 2, respectivamente, Alejandro Davidovich, Albert Ramos y Pedro Martínez.

Tanto para Bautista como para Carreño será la segunda experiencia en la competición. "En esta competición hay tres puntos, es muy importante tener buen equipo, no sólo un buen No. 1. Creo que ese es el caso de España que tiene un buen equipo, un buen No. 1, con Roberto, pero también nº 2, 3, 4 y 5", advertía el asturiano en la previa del torneo.

Ubicados en el No. 19 y No. 20 del ranking ATP, apenas hay diferencia entre la situación en la clasificación mundial entre ambos.""Sabemos que es muy importante el punto del No. 2", reconoce Carreño. "Tengo, en este caso, mucha responsabilidad, porque sabemos que los rivales tienen un Top 10 o similar como No. 1, y quizás necesitamos ganar el primer punto para adelantarnos en el marcar e intentar, en mi caso, ganar todos los puntos posibles".

Por su parte, Bautista ya tuvo la experiencia de ejercer como segundo de Rafa Nadal en 2020 y ser el 1 en 2021. "Es un poco diferente. Cuando fui de nº 1, solía jugar frente a rivales Top 10, cuando he ido de segundo mis rivales no eran del mismo nivel", recuerda. "Creo que la ATP Cup 2020 fue uno de los mejores torneos que he jugado. La organización y el torneo fueron increíbles. Tuvimos la oportunidad de jugar en el grupo de Perth y llegar a la final en Sídney, donde perdimos en el dobles decisivo. Fue una gran experiencia en 2020".

El que debutará será Pedro Martínez, quien mostró su confianza ciega en sus compañeros de equipo. "Estoy muy contento de estar en el equipo español. Soy el nº5, pero estoy aquí para intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda. Creo que tenemos un gran equipo. Estos dos jugadores pueden ganar a cualquiera del circuito. También podemos tener buenas opciones en el dobles", cerró el valenciano. Ilusión máxima.

[Más información: La pesadilla de Dominic Thiem: el heredero de Rafa Nadal en tierra se apaga entre lesiones y polémicas]

Sigue los temas que te interesan