Dani Alves refuerza a Laporta en el Barça: "No habría aceptado una oferta de Bartomeu"

Dani Alves ha sacado la cara por Joan Laporta en uno de los momentos más delicados del máximo mandatario del Fútbol Club Barcelona. El veterano de los despachos llegó con el objetivo de impulsar el resurgir del equipo. Sin embargo, sus decisiones no han ido acompañadas de aciertos y su buen hacer está en duda. Por ello, el mensaje de Dani Alves sobre su fichaje es toda una muestra de la unidad que hay entre parte del vestuario y la directiva que lidera Laporta.

El lateral brasileño, primer fichaje de Xavi Hernández pese a sus 36 años, ha reconocido en una entrevista que si Bartomeu le hubiera enviado la oferta no la habría aceptado. Alves solo quería reencontrarse con Xavi, firmar con Laporta y levantar a un equipo casi en ruinas. "No habría aceptado una oferta de Bartomeu. Me fui cuando no era presidente, no tendría sentido volver a trabajar con él", ha indicado en palabras para Alkass Sports Channels.

Alves ha incidido en que "tenía la sensación de que volvería al Barça" y ha defendido su regreso pese a que "algunos no lo entendieran". Su objetivo no es otro que "reconstruir un gran Barça" y para alcanzar dicha meta necesitan de "estabilidad y solidaridad". Este último apunta a ser un mensaje para aquellos jugadores que deben rebajarse la ficha para adaptarse al límite salarial del equipo.

El exjugador del Sevilla también ha aprovechado para destacar su reencuentro con Xavi Hernández, con quien hizo "historia" cuando coincidieron en el terreno de juego. "Es otro reto volver al club en estas condiciones", ha indicado Alves, que comparte intenciones con Xavi: "ayudar" a levantar de nuevo el Fútbol Club Barcelona.

Los primeros minutos de Dani Alves con la camiseta, pese a que enero iba a ser el momento de su debut, tendrán que esperar. El brasileño ha dado positivo por la Covid-19 en la última serie de test realizada por el club y no llegará al duelo de la primera jornada del 2022 ante el Mallorca. Alves ya indicó en su día que había que reconstruir el club y su aportación será fundamental tanto en el césped como en el vestuario.

El clima en el Barça

La tensión en el vestuario del Fútbol Club Barcelona es un hecho. El caso de Ousmane Dembélé es el más reciente. Y respuestas como la de Gerard Piqué no hacen más que confirmar que hay jugadores que no quieren que se siga hablando de las actitudes de la plantilla. El central catalán, vía redes sociales, replicó a un mensaje de Toni Freixa donde se estereotipaba a los jugadores y sus renovaciones de contrato.

El central del Barcelona, peso pesado del club, fue tajante contra quien fuera candidato a la presidencia en el último proceso electoral. "No generalices con el "así son los jugadores". Es como si yo dijera 'así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores'", escribió en un mensaje envenenado que no ha pasado desapercibido.

