Vinicius es el futbolista más valioso de La Liga: dobla su precio en el Real Madrid para cerrar 2021

No se entendía mucho que Vinicius Jr. no fuera uno de los futbolistas más valiosos de La Liga. Hasta este miércoles su valor de mercado, según el portal especializado Transfermarkt, era de 50 millones que no le acercaban a los más caros de la competición. Pero eso ha cambiado este jueves con la última actualización de las cifras del 2021. El talento carioca del Real Madrid ya es el más caro de La Liga.

100 millones de euros. Ese es el valor que otorga desde hoy Transfermarkt a Vinicius. Eso no quiere decir que si el Real Madrid decidiera ponerle en venta lo hiciera por ese precio (seguramente, sería por muchísimo más), pero si es la suma de un cálculo que hace el portal en base a su rendimiento actual, su precio por traspasos y otras variables importantes como la edad. En su caso, su proyección hace incalculable su precio real.

Vinicius manda en La Liga y supera a multitud de futbolistas de golpe al doblar su valor. El podio lo completan dos futbolistas del FC Barcelona: Pedri, que se mantiene en 80 millones pese a que apenas ha jugado en la primera mitad de la temporada, y Frenkie de Jong, que antes era líder de la clasificación valiendo 90 millones y ha bajado este jueves a 70 'kilos', que es también lo que cuesta Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad.

Camavinga, Vinicius, Courtois y Valverde

En el quinto puesto hay empatados dos futbolistas del Real Madrid: Fede Valverde y Thibaut Courtois. Ambos tienen un valor de 65 millones de euros. El uruguayo mantiene su precio y el guardameta belga protagoniza otro de los subidones para confirmar con su valor que es, en estos momentos, el mejor portero de toda La Liga.

Tras ellos hay hasta siete futbolistas empatados a 60 millones: tres del Atlético (Joao Félix, Jan Oblak y Marcos Llorente, todos ellos han bajado), dos del Real Madrid (Casemiro y Militao, quien sube), uno del Sevilla (Koundé) y uno del Barça (Ansu Fati).

El Real Madrid es el equipo que más futbolistas tiene entre los 25 más valiosos de La Liga. A los ya mencionados antes se le unen otros tres: Eduardo Camavinga y David Alaba (ambos 55 millones) y Ferland Mendy (50 millones). En total, son ocho los futbolistas del equipo que dirige Carlo Ancelotti los que se asoman entre los más caros.

Futbolistas más valiosos de La Liga 1. Vinicius Jr. (Real Madrid): 100 millones 2. Pedri (FC Barcelona): 80 millones 3. F. De Jong (FC Barcelona): 70 millones = Oyarzabal (Real Sociedad): 70 millones 5. F. Valverde (Real Madrid): 65 millones = Courtois (Real Madrid): 65 millones 7. Koundé (Sevilla): 60 millones = Joao Félix (At. Madrid): 60 millones = Ansu Fati (FC Barcelona): 60 millones = Casemiro (Real Madrid): 60 millones = Militao (Real Madrid): 60 millones = Oblak (At. Madrid): 60 millones = M. Llorente (At. Madrid): 60 millones 14. Camavinga (Real Madrid): 55 millones = Alaba (Real Madrid): 55 millones 16. Giménez (At. Madrid): 50 millones = Griezmann (At. Madrid): 50 millones = Pau Torres (Villarreal): 50 millones = M. Merino (Real Sociedad): 50 millones = C. Soler (Valencia): 50 millones = F. Mendy (Real Madrid): 50 millones 22. Depay (FC Barcelona): 45 millones = Ter Stegen (FC Barcelona): 45 millones = Diego Carlos (Sevilla): 45 millones 25. T. Lemar (At. Madrid): 40 millones

Sigue los temas que te interesan