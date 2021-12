Rafa Nadal se moja en la batalla por ser el mejor de la historia del tenis con Djokovic y Federer

El tenis sigue enfrascado en una eterna batalla por coronar al mejor jugador de su historia. Durante muchos años, Roger Federer consiguió que esa lucha no tuviera discusión ya que su calidad era tan inalcanzable como sus números. Sin embargo, Rafa Nadal y Novak Djokovic le han comido el terreno.

Ahora, el suizo solo gana la batalla del arte porque la de los datos está cada vez más en disputa, especialmente desde que el serbio se ha propuesto romper todos los registros históricos. El español, impulsado por el éxito constante en Roland Garros, fue recortando distancia mientras que Novak ha cuajado unos últimos años estelares.

Los tres se encuentran empatados en la punta con 20 títulos de Grand Slam, lo que podría dar pie a una batalla apasionante por ver quién termina su carrera con mayor número de grandes torneos. Sin embargos, todos son conscientes de que Djokovic parte con un lugar preferencial en esta guerra deportiva.

Djokovic, con el título de campeón de Wimbledon. Peter Nicholls REUTERS

Así lo ha expresado Rafa Nadal en unas declaraciones concedidas a Movistar en las que muestra con total sinceridad la situación tan complicada que atraviesan tanto Federer como él, anclados en diferentes procesos de lesiones. El balear tiene su reaparición a tan solo unos días, ya que se espera que haga su regreso en el torneo de Abu Dhabi.

"Djokovic es el mejor posicionado para llevarse este título de ser el jugador con más Grand Slams. Uno no tiene que engañarse, Federer está donde está y yo estoy donde estoy. Djokovic en cambio está compitiendo y en un gran momento". Así de contundentes han sido las palabras del jugador español.

Djokovic, el gran favorito

Nadal ha recalcado además que no sirve de nada mirar para otro lado cuando la situación es tan clara, aunque abre una puerta de esperanza al futuro sobre lo que pueda venir próximamente: "La realidad es la que es y no hay que obviarla. Lo que pueda pasar dentro de unos meses pues pasará, pero si hay un favorito es él".

Todo hace indicar que ese empate a 20 títulos de Grand Slam podría caer en el próximo Abierto de Australia si Novak Djokovic arregla sus problemas con la vacunación para poder jugar el torneo. El Open de Melbourne Park es el torneo preferido del jugador serbio, donde más veces ha ganado. Sin embargo, ya que tuvo su oportunidad de hacerlo en Estados Unidos y fracasó, arruinando la gesta de ganar los cuatro grandes en un mismo año.

Djokovic y Nadal se saludan tras el partido Reuters

Djokovic, que ha firmado un año increíble, podría haber completado la mejor temporada de la historia del tenis, pero ha terminado cayendo fruto de la presión y el desgaste. Tras vencer como un rodillo en Melbourne, París y Londres, no pudo hacerlo ni en los Juegos Olímpicos de Tokio, ni en el US Open de Nueva York ni en las Nitto ATP Finals de Turín.

Quienes pelearon por la Copa de Maestros fueron los integrantes de la que un día fue la Next Gen con nombres como Medvedev o Zverev, último ganador del torneo. Rafa también ha hablado de ellos y de ese término que ahora debería recaer en jugadores como Carlos Alcaraz, Jannick Sinner o Felix Auger-Aliassime: "Ya no son la Next Gen, no la tenemos que hacer eterna. A jugadores como Medvedev, Zverev o Tsitsipas se les ha pasado ya esa etapa de la Next Gen, son la generación actual, del presente".

[Más información: Rafa Nadal: "Tengo la ilusión de volver cuanto antes, para mí Abu Dhabi es una prueba"]

Sigue los temas que te interesan