11 de 11

El serbio no pudo con Daniil Medvedev en la final del US Open 2021 y cedió en tres sets en un partido desastroso que tuvo perdido desde mucho antes del final. Esta sensación de impotencia en el día más importante le llevó a romper a llorar al no ser capaz de soportar esa presión.

[Consulte aquí la noticia completa].