Las dudas de Federer con su futuro: "¿Volver a Wimbledon? Realmente no lo sé"

¿Volverá Roger Federer a pisar la hierba de la pista central del All England Club? Pues sobre esto le han preguntado al suizo durante la rueda de prensa posterior a su derrota en cuartos de final de Wimbledon. El tenista vivió una dura derrota polaco Hubert Hurkacz, quien le endosó incluso un 6-0 en el último set.

Tras la derrota, el de Basilea ha dejado varias dudas sobre su futuro. La primera acerca de si volverá a competir en Wimbledon. La segunda, sobre si disputará los Juegos Olímpicos de Tokio. Hay que recordar que Federer está confirmado para la cita por el equipo de su país.

"No lo sé. Realmente no lo sé. Mi objetivo siempre fue, este último año y antes, tratar de jugar otro Wimbledon. El objetivo inicial, como saben, era jugar el año pasado. De todos modos, eso nunca iba a pasar. Además, llegó la pandemia", han sido las palabras de Roger Federer sobre su regreso al Grand Slam inglés.

Roger Federer se seca el sudor en Wimbledon 2021 REUTERS

"Pude hacerlo este año, de lo cual estoy muy contento. Como dije, nos sentaríamos a hablar de lo que viene después cuando el torneo terminase para mí. Voy a tomarme unos días, aunque está noche ya hablaremos un poco de ello, dependiendo de cómo me sienta. Los próximos días también", ha continuado explicando.

Federer ha destacado que no cree que el problema sea la falta de partidos: "La clave es preguntaros, ¿qué tengo que hacer para estar en mejor forma y ser más competitivo? Necesito ser un mejor jugador si quiero ser más competitivo en el más alto de los niveles".

Retirada y JJOO

Lo que no ha querido es hablar sobre cuándo se retirará: "Solo se trata de tener perspectiva. Sabes que necesitas una meta cuando estás pasando por una rehabilitación como la que hice. No se puede pensar en escalar toda la montaña de una vez. Tienes que ir por pasos. Wimbledon fue el primer súper paso inicial. Espero que eso no suceda. El objetivo es jugar, por supuesto".

Roger Federer se retira de la pista central de Wimbledon en 2021 REUTERS

El suizo ha señalado que se siente "muy feliz de haber llegado tan lejos" en su carrera. "También de jugar al nivel que lo hice después de todo lo que pasé. Por supuesto que me gustaría jugar de nuevo, pero a mi edad (casi 40 años) nunca estás seguro de lo que te espera a la vuelta de la esquina", ha agregado.

Para finalizar, ha sido preguntado por su participación en los JJOO de Tokio: "No, no, como expliqué antes, me voy a tomar un par de días y sentarme a pensar. Lo siento si soy repetitivo. Dije que esperaría hasta que Wimbledon acabara y ya está acabado. Todavía no he tomado una decisión sobre hacia dónde vamos a partir de aquí. Espero hacer un anuncio más pronto que tarde, por supuesto, también para mí y para todos, mi familia y mi equipo, etc".

