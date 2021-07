Djokovic: "No me considero un mal tipo, esa es tu opinión"

Novak Djokovic ya está en semifinales de Wimbledon. El delantero serbio persigue su 20º Grand Slam después de conquistar Roland Garros hace unas semanas. Para conseguir su objetivo, el número 1 de la ATP se ha impuesto en cuartos al húngaro Marton Fucsovics por 6-3, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 16 minutos. Su siguiente rival, Denis Shapovalov.

Con este triunfo ante Fucsovics, 'Nole' ha sumado su victoria número 100 sobre hierba, quedándose a tan solo una de igualar la marca de Sampras. Además, esta será su décima presencia en semifinales en el All England Club, convirtiéndose en el tercero con más 'semis' de la historia, solo por detrás Jimmy Connors (11) y Roger Federer (13).

Después de su victoria, Djokovic habló ante los medios y un periodista le preguntó qué había sentido al estar persiguiendo a Nadal y Federer a lo largo de los últimos años. El actual líder del ranking ATP quiso dejar claro que él no está persiguiendo a nadie, sino que está escribiendo las páginas de su propia historia.

Novak Djokovic, en Wimbledon 2021 Reuters

"No me considero un mal tipo, esa es tu opinión. No estoy persiguiendo a nadie. Estoy haciendo mi propio camino y mi propio viaje, mi propia historia. Tengo el privilegio de ser parte de la historia de este deporte que me encanta. Como dije en la pista, sé de muchas estadísticas, no de todas. Pero sí me motivan aún más para jugar mi mejor tenis en los eventos que más cuentan en nuestro deporte", ha asegurado 'Nole'.

Análisis del partido

A lo largo del encuentro contra Fucsovics, Djokovic pareció tener problemas físicos, pero él lo desmintió después de su victoria: "No tengo ninguna incomodidad ni molestia física. Me siento muy bien. Un par de veces me resbalé y todo es posible en la cancha en relación a a hacerse daño. Afortunadamente no me ocurrió hasta el punto de que fuera un obstáculo para mi juego y mi rendimiento".

Para lo que sí tuvo una queja es por el tiempo o más bien por el viento que sopló en la pista durante el partido, aunque reconoció que esta condición adversa perjudica siempre a ambos jugadores en la pista: "Las condiciones fueron muy ventosas, de los días más ventosos que he vivido aquí en Wimbledon. Pero hay que adaptarse y es lo mismo para ambos jugadores". Por otro lado, lo que seguro que no se verá en Wimbledon este año es un duelo Djokovic - Federer, ya que el suizo ha caído en cuartos.

