Zidansek rompe el sueño de Badosa en los cuartos de final de Roland Garros

A pesar de luchar para mantenerlo vivo, a Paula Badosa se le escapó el sueño de seguir volando alto en Roland Garros. El martes, Tamara Zidansek frenó a la española (7-5, 4-6, 8-6 en 2h26m) y se clasificó para jugar sus primeras semifinales de Grand Slam. [Narración y estadísticas]

Sacando para poner el 6-6 en la tercera manga, la victoria en un suspiro, Badosa tiró la raqueta contra su banquillo en una descarga de rabia. Esa explosión anticipó un mal desenlace para la española: Badosa sacó adelante ese turno de servicio, pero acabó sucumbiendo a una mañana de vértigo en la línea de meta.

Antes, en el día más importante de su carrera, Badosa salió a jugar fluyendo, libre de cargas, sin sentir la responsabilidad. Esa puesta en escena se tradujo en un dominio aplastante que permitió a la española dominar el marcador al principio (3-0 en 14 minutos, con doble break), pero acabó diluyéndose en un parpadeo (3-3, recuperada la desventaja por Zidansek) y la victoria pasó a discutirse entre ataques de nervios, de bandazo en bandazo.

La Badosa del arranque dejó pasó a otra más vulnerable y terrenal, una tenista que sufrió los nervios lógicos de estrenarse en los cuartos de final de un Grand Slam. Condicionada por la tensión, la española pasó un mal trago desde que perdió ese impulso inicial, maniatada por los errores no forzados (15) y rodeada de malas decisiones en los puntos clave que terminaron entregándole la primera manga a su contraria.

El seguro juego de Zidansek, pocos fallos, grandes defensas, desesperó a Badosa, provocándole un puñado de inseguridades. Cargando con el papel de favorita, la española penó para digerir la situación y se encontró al borde la eliminación, a solo dos juegos de decir adiós a París (5-7, 2-4). Entonces, la número 35 del mundo reaccionó de manera impecable, quizás espoleada por la decisión de Carlos Ramos, el juez de silla del partido, de pitarle un warning por conducta antideportiva, algo que la jugadora no comprendió (“¿pero qué dices? Si no te estoy mirando a ti. No he hecho nada, qué inventas”, le dijo la tenista).

Con todo perdido, Badosa sumó seis juegos seguidos (de 2-4 a 6-4, 2-0) para reengancharse a un duelo que tenía muy complicado, y que se decidió por milímetros. Después de recuperar el break en el tercer set, Zidansek volvió a endurecer los peloteos, conduciendo a Badosa hasta el fallo (acbaó con 47), pura solidez, o lanzándose a dominar los intercambios apuntando a las líneas. Tan novata como su rival, la eslovaca planteó una oposición espectacular que le valió la clasificación a semifinales con todo merecimiento.