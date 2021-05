Osaka opta por el silencio: ¿por qué no habla con la prensa en Roland Garros?

“No voy a hacer ninguna rueda de prensa durante Roland Garros. He pensado muchas veces que la gente no tiene consideración con nuestra salud mental. He visto muchos vídeos de deportistas viniéndose abajo en una sala de prensa tras perder un partido, algo que también me ha pasado a mí. Eso es como rematar a una persona que se ha caído, y no entiendo las razones que hay detrás de ello. A menudo, se hacen preguntas que llenan de dudas nuestras mentes, y simplemente no voy a someterme a personas que dudan de mí”.

De la nada, Naomi Osaka anunció en sus redes sociales una decisión que nadie vio venir y provocó un terremoto que sacudió el inicio de Roland Garros: renunciar a sentarse frente a los periodistas tras cada partido para proteger su salud mental. La japonesa, campeona de cuatro grandes, la deportista mejor pagada de la historia, un icono mundial, se expone a una multa que podría llegar a los 20.000 dólares por cada rueda de prensa que se salte en el torneo porque está obligada como el resto a atender a los medios de comunicación, gane o pierda.

“Sin la prensa, sin la gente que suele viajar y escribir nuestros logros, probablemente no seríamos los deportistas que somos hoy”, reflexionó Rafael Nadal, que debutará el próximo martes en el torneo ante Alexei Popyrin. “No tendríamos el reconocimiento que tenemos en todo el mundo ni seríamos tan populares. La entiendo [a Osaka], pero tengo mi punto de vista: los medios de comunicación son una parte muy importante de nuestro deporte, y nosotros tenemos que estar preparados para aceptar las preguntas y dar respuestas”.

Nadal, tras un entrenamiento en Roland Garros. Yoan Valat EFE

“La prensa es parte de nuestro trabajo”, le siguió Ashleigh Barty, la número uno del mundo. “Sabemos qué esperar cuando decidimos ser tenistas profesionales. A veces, las ruedas de prensa son difíciles, pero tampoco es algo que me moleste”, remarcó la australiana, campeona de Roland Garros en 2019. “Nunca he tenido problemas en responder preguntas o ser completamente sincera con vosotros. No es algo que me haya desconcertado demasiado”.

Al igual que Nadal y Barty, el resto del vestuario no criticó la elección de Osaka, aunque se mostró unido a la hora de reconocer el papel fundamental que juegan los medios de comunicación: altavoz de los éxitos de los deportistas, pieza fundamental para los patrocinadores y puente de los aficionados hacia sus ídolos.

“Es parte del trabajo hablar con la prensa después de perder, aunque no sea lo más agradable”, dijo Iga Swiatek, la defensora del título femenino de Roland Garros. “Los medios de comunicación son muy importantes porque nos dan una plataforma para hablar sobre nuestras vidas. No todo el mundo sabe a lo que nos enfrentamos en la pista como deportistas profesionales. Es bueno hablar de eso”, prosiguió la polaca. “Tenemos dos formas de hacerlo: medios y redes sociales. Lo ideal es utilizar ambas plataformas porque hay mucha gente que desconoce nuestra perspectiva de las cosas”.

“He pasado por momentos difíciles en mi carrera, pero no he tenido problemas con los medios después de los partidos, no he sentido que la prensa haya querido atacarme”, explicó Daniil Medvedev, que hasta ahora no ha logrado sumar ni un triunfo en Roland Garros. “Por ejemplo, ya sabemos que no he ganado muchos partidos en tierra batida, pero no ha venido un periodista a decirme lo que tenía que hacer. Siempre trato de venir a las ruedas de prensa, de buen humor o de mal humor”.

El domingo, Osaka estrenó la Philippe Chatrier ganando a la rumana Tig (6-4, 7-6) para meterse en la segunda ronda del torneo. A continuación, accedió a responder unas preguntas en la pista a Fabrice Santoro y ahí se terminó su trabajo con los medios de comunicación, cumpliendo su palabra de no acudir a la sala de prensa, algo que ya hizo el viernes cuando no apareció por la tradicional jornada de atención a los medios previa al comienzo del torneo. Horas después, Osaka recibió la primera multa: 15.000 dólares, una cifra que podría ir en aumento (hasta llegar a 20.000) según pasen las rondas.

Kvitova, durante su debut en Roland Garros. Sarah Meyssonnier EFE

“No solo jugamos al tenis, una parte de nuestra carrera también es hablar con los medios de comunicación o atender a los patrocinadores”, señaló Petra Kvitova. “Por supuesto, es su decisión. Yo me he enfrentado a muchas preguntas difíciles, a veces incluso acabé llorando. Sé que siempre podemos elegir la opción de no responder”.

“Es mi responsabilidad hacer prensa”, subrayó Garbiñe Muguruza, que se enfrentará a Marta Kostiuk el lunes en su primer enfrentamiento del torneo. “Necesitamos a los medios de comunicación. Yo siempre he sido partidaria tanto para lo bueno como para lo malo”.

Mientras los tenistas tomaban posiciones, la WTA trabaja entre bastidores junto con Roland Garros y la Federación Internacional de Tenis (ITF) para intentar darle la vuelta a una crisis que amenaza con crear un peligroso precedente en el futuro.

“La WTA está abierta a un diálogo con Naomi para discutir posibles enfoques que pueden ayudar a un atleta a manejar cualquier inquietud relacionada con la salud mental”, dijo la organización en un comunicado emitido durante el fin de semana. “Los deportistas profesionales tienen la responsabilidad de hablar con los medios de comunicación, lo que les da la oportunidad de compartir sus opiniones y contar su historia”.

Osaka, que nunca ha superado la tercera ronda en Roland Garros, no tiene interés en hacerlo. Al menos este año en París.