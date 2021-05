Serena Williams, ni Rafa Nadal ni Djokovic: "Realmente creo que el mejor es Federer"

Roger Federer vuelve a las pistas en Ginebra después de participar en Doha hace ya dos meses. Este es el segundo torneo que disputa el tenista suizo en este año 2021 y todo antes de volver a Roland Garros para intentar sumar un nuevo Grand Slam a su palmarés después de que Rafa Nadal le empatase.

El debate sobre quién es mejor entre Federer, Nadal y Djokovic sigue a la orden del día, tal y como lo ha estado desde hace años. Cada uno tiene a su favorito y la última en 'mojarse' ha sido una Serena Williams que tiene muy claro quién es el mejor tenista de todos los tiempos.

"Creo que dos palabras resumen el legado del tenis masculino: Roger Federer. Es una sinopsis de grandeza, clase y emociones, y realmente cambió el tenis. Puedes ver a jugadores jugando como él, moviéndose como él, haciendo sus golpes... Este chico es un genio", afirmó la estadounidense después de ganar a Lisa Pigato en el Emilia Romaña Open.

Roger Federer, durante un torneo de 2019 REUTERS

La menor de las hermanas Williams continuó dando razones para considerar a Federer como el mejor del 'Big Three': "Soy una gran fan de Roger Federer y realmente creo que es el mejor. Mírale. Es imposible que no te pueda gustar este chico, eso es lo que siento. Su juego es fantástico. ¡Ay, si pudiera jugar como él!".

Federer es otra historia

El suizo no es solo un caballero dentro de las pistas, sino también fuera de ellas. Autocrítico y consciente de su situación, el tenista explicó recientemente que debería ser el 800 del mundo después de tanto tiempo parado por culpa de las lesiones: "Sé que debería estar en el número 800 del ranking, ya que no juegue nada estos meses".

"De todas formas, si mi rodilla y mi forma física no están al 100%, no podré sostenerme ahí para siempre. Si consigo estar al 100% y hacerlo bien, entonces significará que soy mejor que el número 800. Lo que si puedo decir es que en estos dos meses que han pasado desde Doha he ganado en fuerza, resistencia y flexibilidad, no hubo ningún contratiempo", apuntó en declaraciones para puntodebreak.com.

Roger Federer, en el ATP 250 de Doha REUTERS

Después de mucho trabajo con su equipo, Federer tiene clara su hoja de ruta: "Honestamente, he pensado mucho en los plazos del regreso, hubo largas conversaciones con mi equipo para saber si lo mejor era competir en tierra batida o no lo era, incluso estudiamos la opción de disputar torneos en esta superficie y saltarnos Roland Garros. Finalmente, la mejor idea fue venir a Ginebra y luego ir a París. Si todo va bien, las siguientes paradas serán Halle y Wimbledon, ya en la gira de hierba. Veremos cuánto tiempo me lleva alcanzar el nivel que deseo".

