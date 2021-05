3 de 9

El padre de Guardiola habló de su hijo y se 'mojó' al decir que no quiere verle en la Selección: "No soy nadie para decir lo que tiene que hacer porque Pep está por cumplir 50 años. Sabe lo que le conviene y lo que no le conviene hacer. Sí te puedo decir que no quiero que dirija a la selección española. De volver al Barcelona como técnico o como una persona que de consejos, no lo descartó, pero que vaya a la selección lo dudo". [Lee la noticia completa]