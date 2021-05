El padre de Guardiola lanza la bomba: "A Pep le gustaría tener a Messi en el Manchester City"

Hay veces que dicen eso de que cuando el río suena, agua lleva. Lo del Manchester City y Messi parece una misión imposible a pesar de que hace unos meses parecía la opción más viable. El conjunto inglés ofrecía a Leo todo lo que buscaba para su nueva aventura: dinero, un proyecto competitivo, el sueño de la Champions y reunirse con el técnico que mayor potencial le ha sacado en toda su carrera.

Por todos esos motivos, la vía del Manchester City era incluso más factible que la del PSG, ya que los galos no contaban con una liga tan mediática y que tuviera tanta repercusión en Europa y en el mundo. La Ligue 1 tampoco es una liga excesivamente competitiva en la que a una gran estrella le apasione competir.

Sin embargo, tiempo después de todo aquello que coincidió con la oficialización del deseo de Messi de querer salir de Barcelona, la opción de terminar en Manchester está totalmente descartada ya que el proyecto del City no pasa por fichar a jugadores como Messi y Guardiola, barcelonista de corazón, nunca se atrevió del todo a arrancarle al Barça su mayor activo.

Messi, lamentándose tras el gol del Granada al Barça Reuters

No obstante, el deseo era real y ahora Valentí Guardiola, padre del técnico, ha vuelto a sembrar la duda en el entorno del Barça con la posible sombra de una llegada de Messi al Etihad. El padre del entrenador del City ha hablado en Argentina, en el programa Super Deportivo Radio de Radio Villa Trinidad donde ha barajado esta posibilidad que sería un auténtico bombazo en el mercado.

Deseo por Messi

"No hay ningún club en el mundo que no lo quisiera tener en su plantilla. Yo he visto a Messi jugar con 12 ó 13 años y quedé maravillado. Ya era un fuera de serie con esos años. Hay pocos jugadores como Messi. Yo creo que a Pep no lo desagradaría tenerlo en este Manchester City".

"Mi hijo es un poco justito de palabras conmigo, pero Pep a Messi siempre lo ha tenido lo mas arriba, pero hoy Messi esta en el Barcelona y Pep, que lleva en el corazón al Barça, nunca quisiera hacerle daño al club llevándole al jugador".

Guardiola en el Camp Nou. REUTERS

Emiliano Nunia intentó sacar la confesión directa de Valentí Guardiola con la intención de conocer cuál podría ser el destino del astro argentino y si tiene que ver con el deseo de Guardiola de reunirse de nuevo con él. Aún así, estas palabras son especialmente llamativas teniendo en cuenta la sinceridad con la que afronta un tema que ha llenado horas de información en los últimos meses. Y las que quedan.

Además, por si esto fuera poco, el padre del entrenador del Manchester se aventuró a descifrar el futuro de su hijo al cual ve regresando al Barça, pero no entrenando a la selección española: "No soy nadie para decir lo que tiene que hacer porque Pep está por cumplir 50 años. Sabe lo que le conviene y lo que no le conviene hacer. Sí te puedo decir que no quiero que dirija a la selección española. De volver al Barcelona como técnico o como una persona que de consejos, no lo descartó, pero que vaya a la selección lo dudo".

