Lautaro Martínez desvela por qué no fichó por el Barça: "Tenían problemas económicos"

Lautaro Martínez no fichará por el Barcelona, al menos a corto plazo. El delantero del Inter de Milán, que tiene acordada su renovación con el club italiano, estuvo muy cerca de la entidad azulgrana el año pasado. Sin embargo, la crisis económica en el equipo catalán impidió que se cerrara una de las operaciones más sonadas del mercado.

El interés del Barcelona fue público. Y durante meses se estuvo relacionando al goleador argentino con el combinado blaugrana. Sin embargo, el acuerdo no terminaba de llegar y los rumores sobre una renovación con el Inter se multiplicaban. El delantero vivía un momento álgido y los términos económicos iban a tener una especial importancia en su decisión final. Pese a todas las negociaciones, la falta de recursos del club que ahora preside Laporta imposibilitó la operación.

Así lo ha confirmado el propio Lautaro Martínez, que en una entrevista para ESPN ha explicado de primera mano cómo se sucedieron los contactos. Lautaro, ahora feliz en el Inter campeón de la Serie A, ha reconocido que estuvo "cerca del Barcelona". "Fueron cosas muy importantes para mí, pero al final el Barcelona tenía problemas económicos", ha reconocido. Fue ahí fue cuando optó por quedarse en el Inter y "afrontar este año para seguir creciendo". "Por suerte pude conseguir un título", el de la Serie A.

#ESPNF90 "ESTUVE CERCA DE JUGAR EN EL BARCELONA". Lautaro contó con detalles por qué no se dio su llegada al Culé. @ESPNFCarg pic.twitter.com/Rv5wxO6xv5 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2021

Una situación que cambió la carrera de Lautaro y que podría haber cambiado la trayectoria de Barcelona. "Estuvo realmente muy cerca pero por pequeños detalles no se pudo dar", ha subrayado Lautaro en dicha televisión. Poco después llegarían los problemas en un Barça donde dimitió la Junta Directiva, que no pudo fichar tampoco a Depay para esta última temporada y que, con Laporta, sueña con tener opciones de dar guerra en el próximo mercado de fichajes.

Lautaro Martínez, campeón de la Serie A con el Inter, ha acumulado 17 goles en 44 partidos disputados. A sus 23 años, y todavía con temporada liguera por delante, el atacante del Inter aspira a ser uno de los referentes del fútbol argentino en los próximos años y toda una estrella de la competición italiana a corto plazo.

La opción del Madrid

Lautaro, según ha relatado en la misma entrevista, también fue sondeado por el Real Madrid. Sin embargo, ese interés se produjo mucho antes de su explosión en la élite deportiva. El club merengue puso sus ojos en un joven delantero que despuntaba en el Racing de Avellaneda, pero Lautaro prefirió no dar el paso tan pronto.

"Me vinieron a buscar cuando estaba en inferiores y yo dije que no porque primero quería tener un nombre en el club. Después sentí que era el momento justo para dar el salto a Europa", ha recordado. Primero con Solari en el Castilla, Lautaro dijo "no". Y después, cuando le ofrecieron un contrato, volvió a optar por seguir en Racing.

En las últimas fechas se le vinculó con el Real Madrid de nuevo, pero el propio agente del jugador negó la mayor. Ni la entidad merengue está interesada en el delantero argentino ni se han producido contactos.

