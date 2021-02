Lautaro reconoce que pudo fichar por el Barça y anuncia su futuro

Lautaro Martínez es uno de los futbolistas llamados a liderar el fútbol europeo en el futuro. Con solo 23 años es una de las referencias del Inter de Milán, actual líder de la Serie A, y el pasado verano sonó con fuerza para fichar por un Barcelona que, sin embargo, no tenía dinero para afrontar una operación de ese calibre. El ariete argentino ha hablado sobre eso y su futuro en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

Lautaro tiene claro que su carrera deportiva pasa, por unos años más, por el Inter de Milán: "No me voy del Inter en verano. Prorrogaré el contrato pronto y mi plan es quedarme mucho tiempo aquí", ha dejado claro en el diario italiano.

Sobre su posible fichaje por el Barça dijo lo siguiente: "Estábamos trabajando en eso, ése era el camino, no puedo decirte lo cerca que estuve de ese club. Pero con Conte fui muy claro: 'Mi cabeza está acá, es una promesa, no me dejo condicionar'. Ahora eso es pasado, voy a renovar con el Inter y me quedaré por mucho tiempo acá", ha contado.

Lukaku y Lautaro celebran un gol con el Inter @Inter_Es

Parece que acertó al quedarse en el Inter y es que ahora es líder de la Serie A: "'Favoritos' No es una palabra que me guste. Eso sí, este primer lugar da sensaciones positivas. Es lindo que pase porque no es casualidad, sino fruto de lo que hacemos con nuestro entrenador. Como él dice, trabajamos para dejar al Inter en la mejor posición posible".

Además, Lautaro ha encontrado en Romelu Lukaku su mejor socio: "Los dos tuvimos una infancia muy similar y difícil. Siempre hemos sabido que para llegar allí tendríamos que hacer más cosas y mejor que otros. Y esto lo traemos al campo", dijo.

Sintonía con Lukaku

El propio Lukaku celebró el pasado martes su "gran afinidad" con el argentino Lautaro Martínez, dos días después de que la pareja ofensiva interista decidiera con una prestación sobresaliente el derbi contra el Milan (3-0).

"¡La comunicación con Lautaro es fundamental! Tenemos gran afinidad uno para otro, pero lo más importante es que trabajamos para el bien del equipo", aseguró Lukaku en su cuenta de Twitter, al contestar a las preguntas de sus seguidores.

