Hazard se disculpa con la afición del Real Madrid tras sus polémicas imágentes ante el Chelsea

Eden Hazard no ha tardado ni 24 horas en romper su silencio para pronunciarse sobre las imágenes que protagonizó tras perder ante el Chelsea. El delantero belga, que no tuvo un encuentro nada sencillo y que no logró ver puerta a lo largo de la noche, se despidió de Stamford Bridge compartiendo risas con algunos de sus excompañeros. Imágenes captadas por la televisión y que no gustaron a los aficionados, tocados y algo decepcionados tras la eliminación en semifinales de Champions League.

Por ello, y dado el revuelo generado en las horas posteriores, Eden Hazard ha querido lanzar un mensaje en redes sociales a todos los hinchas merengues. El delantero belga ha asegurado que no era su intención faltar el respeto a la hinchada y que siempre ha querido jugar para el Real Madrid, por lo que nunca faltaría el respeto a la entidad. Además, ha hecho hincapié en pelear por el título de Liga, el último que falta para cerrar una temporada complicada.

"He leído muchas opiniones sobre mí, y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar con el Real Madrid y vine a ganar. la temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por La Liga. Hala Madrid!", ha escrito una pequeña publicación en redes tras las críticas surgidas después del pinchazo ante el Chelsea.

Mensaje de Hazard en Instagram

En la última ocasión que ambos equipos se vieron las caras, el pasado 27 de abril con la ida de semifinales en el Alfredo Di Stéfano, Hazard publicó varias imágenes en su cuenta de Twitter donde mostraba su alegría por haberse reencontrado con amigos, así como por un resultado de 1-1 que no era del todo negativo para el Real Madrid. Sin embargo, tras caer en las semifinales, el jugador merengue no publicó ningún mensaje, aunque sí se dejó ver al término del encuentro entre risas.

Great finish @Benzema ⚽️Nice to see some old friends! 😉 pic.twitter.com/iiFNRtxOXv — Eden Hazard (@hazardeden10) April 27, 2021

Las imágenes de Hazard, teniendo en cuenta el varapalo de quedarse a un partido de llegar a una nueva final de Champions League, generaron cierto enfado entre el sector madridista. Y más al protagonizarlas un Hazard cuya temporada no está siendo sencilla por la falta de continuidad derivada de las lesiones y que tampoco brilló frente al conjunto entrenado por Tuchel.

Opciones en Liga

El mensaje del belga, y sobre todo la velocidad con la que ha reaccionado, refleja la importancia que habían cobrado esas escenas en el césped de Stamford Bridge. La disculpa calma ligeramente los ánimos y su mensaje de optimismo con respecto a La Liga dan esperanzas a las opciones del Real Madrid por sumar ese título.

Hazard, que solo ha podido jugar 18 partidos esta temporada como consecuencia de las lesiones, ha tenido minutos en los últimos cuatro encuentros y espera poder hacerse con la titularidad fija en lo que resta de competición doméstica. El Real Madrid, cabe recordar, depende de sí mismo y de un tropiezo del Atlético.

