Los señalados del Real Madrid tras la eliminación en Champions: de Hazard a Sergio Ramos

El Real Madrid llegó hasta aquí. Al conjunto blanco no le dio para eliminar al Chelsea en unas semifinales en la que se sintió inferior de principio a fin. Los blues dejaron el cruce abierto tanto en la ida como en los 85 minutos que tardaron en meter en el segundo en la vuelta, pero lo que ocurría en el campo nunca dio la sensación de que el equipo merengue pudiera dar su propio golpe.

Adiós a la Champions League y sin reproches. El Chelsea fue mejor. Thomas Tuchel fue mejor. Los futbolistas blues fueron mejores. Pero en el partido de vuelta hubo cosas que no gustaron, que no fueron acertadas, ya que las sensaciones para la visita a Stamford Bridge eran mejores que en la ida y acabó siendo lo contrario. El Madrid sufrió más aún y su actuación deja tres grandes señalados.

Antes de pasar a juzgar a los que peor salen parados de la eliminación, hay que matizar que el Madrid ha hecho un papel muy meritorio en esta Champions. En una temporada en la que ha superado el medio centenar de lesiones, en la que muchos le veían fuera de la competición incluso en la fase de grupos, los chicos de Zidane han llegado a quedarse a un partido de la final. Pero ha quedado de mostrado que no estaban para eso.

Zinedine Zidane sonriente antes del Chelsea - Real Madrid REUTERS

Zinedine Zidane

Zidane siempre es el responsable de este equipo. En lo malo y en lo bueno. De acabar la temporada en este punto, sin decidirse La Liga, sería justo decir que su calificación es de notable por haber hecho lo que ha hecho con esta plantilla y las circunstancias. Sus inventos, como Lucas Vázquez de lateral, funcionaron y también apuestas como la de Éder Militao cuando el Madrid se quedaba sin defensas. Pero ayer no fue su día.

Tuchel le ganó la batalla. Zidane lo apostó todo a una formación en 3-5-2 y el experimento de poner a Vinicius de carrilero derecho. Rápidamente se vio claro que no funcionaba, pero el técnico francés tardó demasiado en mover ficha. También se equivocó en poner a ciertos jugadores en el once.

Sergio Ramos

Uno de esos errores de Zidane fue colocar a Sergio Ramos de titular. El camero es el capitán y siempre que está en el campo (en forma) suma al equipo, pero habría que haber esperado más, ya que se vio con claridad que el central estaba lejos de tener ritmo y se vio sobrepasado por las bestias físicas que son los jugadores del Chelsea.

Fue un error que Ramos fuera titular y más todavía no cambiarle luego. Si bien no todo fue un desastre y llegó a algún corte con la categoría que acostumbra, sufrió de espaldas y salió en la foto del primer gol. La sensación que dio su partido era que si el Madrid hubiera jugado con la pareja Militao - Nacho y sin Vinicius de lateral, el equipo habría estado más ordenado atrás.

Eden Hazard

El tercer señalado no es otro que Eden Hazard. Una vez más había muchas esperanzas depositadas en él. Una vez más estuvo invisible. Hay que decir que en su caso hay que destacar el mérito del Chelsea que, siguiendo el plan de Tuchel, supo desactivar al belga desde el principio. Lo mismo con Benzema, aunque el francés sí supo generar peligro con lo poco que le llegó.

Lo que no exculpa a Hazard es su actitud. Su imagen riéndose junto a Zouma, excompañero suyo en el Chelsea, nada más acabar el partido, con el Madrid ya eliminado, no es propia de un futbolista comprometido.

Otros suspensos

El Madrid no estuvo bien y la lista se puede ampliar con más futbolistas, pero hay que matizar sus casos. Por ejemplo, el centro del campo blanco, en especial Casemiro, no tuvo su día, pero es que han llegado todos a esta fase de la temporada reventados físicamente y están al límite. Con Ferland Mendy ocurrió lo contrario, que está recién recuperado y se le vio sin ritmo.

A Vinicius también le han llovido críticas, pero el brasileño hizo bastante para el papel (o marrón) que le tocó. Robó varios balones y le dio para intentar, sin éxito, alguna que otra internada por una banda que no es la suya. El experimento falló, Vinicius no funcionó, pero no se le puede señalar.

